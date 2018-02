Der Toni ist auch mit 100 noch im Bild

LINZ. Toni Knoblehar: Der Linzer machte sich einen Namen als Sportfotograf und nimmermüder Sportler, gestern feierte der rüstige Pensionist seinen 100. Geburtstag.

Der Jubilar und seine Tochter Monika: Den „Goldenen Leo“, eine Auszeichnung der OÖN-Sportredaktion, hält Toni Knoblehar besonders in Ehren. Bild: Schwarzl

Ein Foto an der Wand zeigt ihn als Surfer, ein anderes als Volleyballer. Daneben hängt ein Zeitungsausschnitt mit einem Bild, wie er von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer geehrt wird. Auch Siegerpokale dürfen in seinem Zimmer im dritten Stock des Hillinger-Seniorenzentrums in der Kaarstraße nicht fehlen. "Das ist der Goldene Leo", sagt Toni Knoblehar und umarmt die Auszeichnung beinahe liebevoll. Vor fünf Jahren hatte er von der Sportredaktion der OÖNachrichten diesen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Gestern feierte Knoblehar seinen 100. Geburtstag, seine Freunde von der Biesenfelder Saunarunde ließen ihn hochleben.

Knoblehar zeigte sich dabei bestens im Bild, "auch wenn er mit dem Saunieren vor zwei Jahren aufgehört hat und auch schon ein wenig vergesslich wird. Aber mobil ist er nach wie vor", erzählt Tochter Monika.

Es war der Sport, der Knoblehar Lebensfreude gab und der gleichzeitig das beste Medikament gegen das Altern war. Geboren 1918 in Mürzzuschlag, aufgewachsen in Linz, entwickelte er schon in seiner Jugend die Leidenschaft für das Skifahren. Rund um Linz gab es keinen Hügel, den er in den schneereichen Wintern der Zwischenkriegszeit nicht hinunter gebrettert ist. Er war auch Feldhandballer und als Judoka legte der gesellige Sportler, der gerne über sich und mit anderen lacht, die meisten Gegner auf die Matte.

Sport und Beruf

Knoblehars Leben war aber nicht immer lustig: Im letzten Moment entkam er im Zweiten Weltkrieg dem Kessel von Stalingrad. Die Kriegserlebnisse verarbeitete er in einem "Tagebuch einer verlorenen Jugend". Nach der Kriegsgefangenschaft gelang es ihm, damals mit Unterstützung seiner verstorbenen Frau Paula als Pressefotograf, seine Liebe für den Sport mit dem Beruf zu verbinden. Der Tiefenschärfe des Weitwinkelobjektivs gewann er meisterhafte Aufnahmen ab. So erzählte er gestern den OÖN, dass er "natürlich ein bisserl Olympia im Fernseher geschaut habe, aber selber dabei zu sein noch viel besser ist". Die Streif war eine seiner liebsten "Wirkungsstätten". Seine Fitness half ihm, die schrägsten Positionen für seine Aufnahmen zu erklimmen. Nicht wenige prophezeiten ihm schon damals: "Toni, so wie du gut beinander bist, wirst du sicher 100 Jahre alt."

Den eingangs erwähnten Surfsport hat Knoblehar übrigens mit 60 Jahren erlernt, mit 84 stellte er das geliebte Board ins Eck. Gleich geblieben ist die Welle der Begeisterung und Lebenslust, auf der der Jubilar unterwegs ist. Vorbildhaft.

Alter in Zahlen

36 Menschen in Linz sind mehr als 100 Jahre alt. Vor zehn Jahren gab es „nur“ 13 Hundertjährige in der Stadt. Die Bevölkerungsprognose geht davon aus, dass die Zahl der „Hochbetagten“ noch deutlich zunehmen wird.

109 Jahre ist der älteste Stadtbewohner alt. Es ist eine Frau.

2351 Linzerinnen und Linzer sind derzeit schon 90 Jahre alt und älter. 10.843 Menschen sind mehr als 80 Jahre alt, 28.718 mehr als 70 Jahre alt und 50.028 Personen mehr als 60 Jahre alt. Letztere werden bis 2025 um 13 Prozent mehr.

