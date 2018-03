Der Readathon war auch ein Fall für den Marathonmann

WELS. Die Leseaktion von OÖN, Buch.Zeit und Thalia war bei der ersten Auflage mit mehr als 4000 Teilnehmern ein riesiger Erfolg

Weidlinger (Mitte) zog aus den vielen Einsendern die Gewinner. Von links: Lanzinger, Hinterberger (beide Buch.Zeit), Oberleitner (Thalia), Payrhuber (Landesschulrat), Jörgl und Tischler (beide Buch.Zeit). Bild: viel

Da staunte der ehemalige Weltklasse-Läufer und Marathonmann Günther Weidlinger, als er Glücksengerl beim "Readathon" spielen durfte. Bei der gemeinsamen Leseaktion von OÖNachrichten, Buch.Zeit und Thalia hatten mehr als 4000 Schüler aus ganz Oberösterreich mitgemacht. Weidlinger hatte die ehrenvolle Aufgabe, in die mit Einsendungen randvoll gefüllten Körbe zu greifen und daraus die Gewinner zu ziehen.

Worum ging es bei der ersten Auflage des Readathons? Der Name ist an den "Marathon" angelehnt, folgerichtig mussten bis zum 28. Februar 42 Lese-Aufgaben bewältigt werden. Der Aufwand war unterschiedlich und reichte vom Lesen eines Buches bis zum Lesen eines Witzes, eines Rezeptes, eines Interviews oder eines Gedichtes.

Der Andrang war enorm. Die exakten Zahlen: 4100 Schüler nahmen teil, sie lasen in den "Disziplinen" Marathon und Halbmarathon nicht weniger als 126.588 Bücher. "Unsere Briefträger waren in den vergangenen Tagen bei all den Einsendungen also ganz schön gefordert", sagten Wolfgang Lanzinger und Stefanie Jörgl (beide Buch.Zeit, Standort ist Wels) mit einem Augenzwinkern.

Im Lesefieber waren übrigens nicht nur Volksschulen und Neue Mittelschulen im ganzen Land, auch rund 700 Familien beteiligten sich an dem Projekt. Bei der Verlosung gingen die Hauptpreise nach Hirschbach (Clemens, 8 Jahre) und nach Gunskirchen (Gloria, 7 Jahre), es handelt sich um eine Reise für vier Personen zur Nationalbibliothek und zu Thalia nach Wien mit Übernachtung. Gewinner in der Kategorie Halb-Readathon war die zwölfjährige Xenia aus Fischlham, sie erhält einen E-Book-Reader. Eine Lesenacht bei Thalia gewann die 1a-Klasse der SNMS Feldkirchen an der Donau.

Bei der Ziehung waren außerdem Helene Oberleitner (Thalia), Franz Payrhuber (Landesschulrat) und die weiteren Buch.Zeit-Vertreter Stefanie Hinterberger und Rosemarie Tischler dabei. Die Aktion wird von Buch.Zeit organisiert, die OÖN, Thalia, das Land Oberösterreich und der Landesschulrat unterstützen das Projekt.

Die große Preisverleihung findet am 5. April im Haupthaus von Thalia Linz statt.

