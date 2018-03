Der NS-Kurzzeit-Kanzler und seine Minister

Wer waren die Männer, die im März 1938 Hitlers Platzhalter spielten – und was wurde aus ihnen?

Angelobt spätabends am 11. März 1938, abgetreten am 13. März: Die Regierung von NS-Kanzler Arthur Seyß-Inquart hatte mit nicht einmal 48 Stunden eine denkbar kurze Amtszeit.

Mit dem Beschluss des "Anschluss-Gesetzes" enthob sich Seyß-Inquarts Regierung am 13. März selbst des Amtes. Die gleichzeitig für 10. April angesetzte Volksabstimmung über den "Anschluss" galt nur als Formsache.

Arthur Seyß-Inquart, Rechtsanwalt in Wien, war schon im Ständestaat Verbindungsmann zu den Nationalsozialisten. Auf Geheiß Hitlers wird er im Februar 1938 Innenminister in Österreich, am 11. März Kanzler. Seine Rolle schätzt er schon bei den Ultimaten, die er am 11. März auf Befehl von Hermann Göring an Kurt Schuschnigg übermitteln muss, so ein: "Ich bin nichts als ein historisches Telefonfräulein." Als "Reichsstatthalter" darf Seyß-Inquart bis April 1939 die österreichische Landesregierung führen, dann wird auch diese aufgelöst.

Starker Mann in Österreich ist schon ab 1938 der Deutsche Josef Bürckel, Hitlers Beauftragter für die Volksabstimmung.

1940 wird Seyß-Inquart Reichskommissar für die Niederlande. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Deportation von mehr als 100.000 niederländischen Juden in Todeslager. Unter anderem deswegen wird er 1946 in Nürnberg zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Auch drei gebürtige Oberösterreicher gehörten Seyß-Inquarts Kurzzeit-Kabinett an: Vizekanzler Edmund Glaise-Horstenau, geboren in Braunau, hatte schon früh (der Familientradition folgend) eine Offizierslaufbahn eingeschlagen. Er saß ab 1936 auf Hitlers Wunsch in Österreichs Regierung. Im Krieg ist er als General in Kroatien eingesetzt. In den Kriegsverbrecher-Prozessen in Nürnberg tritt er als Zeuge auf. Am 20. Juli 1946 begeht er Selbstmord.

Kurzzeit-Landwirtschaftsminister ist 1938 Anton Reinthaller. Der Gutsbesitzer aus dem Innviertel gehörte vor 1938 jenem Flügel der NSDAP an, der für eine Annäherung von Nationalsozialisten und Ständestaat eintrat. Im NS-Regime wird er Reichstagsabgeordneter, Unterstaatssekretär in Berlin und Landesbauernführer und Landesjägermeister im Donauland. In der SS bekleidet er den Ehrenrang eines Brigadeführers. 1955 ist Reinthaller einer der Mitbegründer der FPÖ und bis zu seinem Tod 1958 deren erster Bundesparteiobmann.

Görings Schwager aus Grünburg

In Grünburg im Steyrtal geboren wurde Justizminister Franz Hueber. Nach dem Studium in Wien begann er als Konzipient eines Notars in Saalfelden, dort lernte er 1920 Paula Göring, die Schwester Hermann Görings, kennen und heiratete sie. Im NS-Regime war er Unterstaatssekretär im Justizministerium in Berlin, ab 1942 Präsident des deutschen Reichsverwaltungsgerichtes. Nach einer Haftstrafe nach dem Krieg ließ er sich 1950 in Salzburg nieder.

