Der Mantel

Mäntel wärmen und verhüllen. Sie sind Herrschafts- und Würdezeichen. Und sie bieten Schutz.

Die Heiligen Drei Könige oder Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus. Könige waren sie der Bibelwissenschaft zufolge ja nicht, sondern nur weise Männer. Man setzt ihnen zwar Kronen auf, schminkt ihnen das Gesicht je nach Erdteil, den sie vertreten sollen, schwarz, gelb und weiß, und trägt ihnen einen Stern voran. Aber ihr wirkliches Erkennungszeichen sind nicht die Kronen, sondern die langen wallenden Mäntel.

Mäntel wärmen und verhüllen. Sie sind Herrschafts- und Würdezeichen. Das um den Körper wallende Kleidungsstück lässt die menschliche Gestalt optisch machtvoller erscheinen. Könige, Bischöfe, Priester, Gelehrte und Zauberer tragen sie. Auch die Mönche haben Mantelkleider, an die eine Kapuze angenäht wurde, die ja nur der Rest eines Mantels ist, eine kleine "capa".

Der Mantel hat im Rechtsleben seine Funktion bewahrt. Die Richter hängen sich, wenn sie Recht sprechen, ihre Talare um. Auch die Universitätsrektoren und Professoren benutzen sie, um damit bei akademischen Feiern ihre Lehrautorität und Würde zu unterstreichen. Der Mantel des Propheten verspricht höchste Heiligkeit. Und ein Zauberer hätte, so wissen es die Sagen und Märchen, ohne seinen Mantel keinerlei Kräfte.

Dass der heilige Martin seinen Mantel mit einem Bettler teilte, ist nicht nur ein Ausdruck seiner Mildtätigkeit, sondern auch ein Akt seines weltlichen Machtverzichts. Der Raum, wo Martins "capa" verehrt wurde, ist als Kapelle zum generellen Ausdruck für heilige Räume geworden. Zur Amtskleidung der Könige und Päpste gehörte unbedingt ein Mantel.

Der wohl wertvollste Mantel der Kunst- und Kulturgeschichte ist der purpurseidene Krönungsmantel der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in der Wiener Schatzkammer. Angefertigt wurde er in Sizilien von arabischen Handwerkern entsprechend der eingewebten islamischen Datierung im Jahre 528, also 1134 nach Christus.

Mäntel bieten Schutz. Real vor Wind und Kälte, symbolisch vor Unglück, Verfolgung und Krieg. Am anschaulichsten drücken dies die früher weit verbreiteten Bilder der Schutzmantelmadonnen aus. In unserer Alltagskleidung ist der Mantel durch sportlichere Kleidungsstücke zurückgedrängt worden. Nicht so sehr, weil es vielleicht wärmer geworden ist, sondern weil unsere Kleidung generell legerer und informeller geworden ist. Oder glauben wir, gar keinen Schutz mehr zu brauchen?

Die Sternsinger in ihren Mänteln jedenfalls sind willkommen. Sie sollen Schutz in jedes Haus bringen. C + M + B schreiben sie an die Tür. Nicht die etwas altväterischen Namen der drei Könige, sondern die alte Schutzformel: "Christus mansionem benedicat." Christus möge unsere Häuser schützen.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema