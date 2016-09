Der Herbst bleibt im Höhenflug

OBERÖSTERREICH. Das sonnige Wetter setzt sich bis einschließlich Samstag fort, die Temperaturen steigen an. Auch für die kommende Woche ist kein Ende des herbstlichen Höhenflugs zu erwarten.

Bild: Gabriel Egger

Man könnte meinen, der Sommer hätte ein schlechtes Gewissen. Weil er zur Hauptsaison mit Regen und dunklen Wolken nur wenig begeisterte, hat er zur Verlängerung angesetzt - und schenkt Sonnenhungrigen eine weitere Zugabe. Denn die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen noch einmal an.

Am Mittwoch gibt es bei Schleierwolken, die den Sonnenschein leicht trüben können, Temperaturen bis zu 22 Grad. "Es herrscht grandioses Wanderwetter, nur der auffrischende Wind könnte störend werden", sagt Metereologe Alexander Ohms von der ZAMG. Bis zu 40km/h erreichen die Böen.

Bereits am Donnerstag ist es mit dem windigen Spuk wieder vorbei, das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad, die Sonne strahlt vom azurblauen Himmel. Grund ist eine Strömung, die von West auf Südwest dreht und eine leichte Föhnlage erzeugt.

Eine kleine Störung, die Oberösterreich am Sonntag erreicht, trübt den sonnigen Gesamteindruck nur kurz. "Ab Montag stellt sich wieder stabiles Hochdruckwetter ein", sagt Ohms. Das bleibe auch voraussichtlich die gesamte Woche so. Die Temperaturen allerdings pendeln sich um die 20-Grad-Marke ein.

Kein Wintereinbruch in Sicht

Für Bergsteiger gibt es zusätzlich gute Nachrichten: Bis Mitte Oktober ist kein Wintereinbruch in Sicht, der goldene Herbst macht seinem Namen alle Ehre. Der Nebel im Tal bleibt nur an wenigen Orten wirklich hartnäckig, will man aber von der Früh weg die Sonne genießen, sollte man sich auf eine Wanderung einstellen.

Für eine kulinarische Pause garantieren Oberösterreichs Berghütten noch bis 26. Oktober. Dann schließen auch sie ihre Pforten und gehen in den wohlverdienten Winterschlaf über. Bis dahin kann man es getrost wie Wolfgang Ambros sagen: "Aufi zu die Stanahüpfen, aufi zu die Bergesgipfel!".

