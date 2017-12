Der Dezember macht, was er will: "Bis zum Jahreswechsel ist jeder Tag anders"

LINZ. Heute Abend Schneefall bis in viele Täler, am Wochenende Sonne, Regen und 10 Grad.

Freitag ist dank Pulverschnee und Sonne ein perfekter Skitag. Bild: Hörmandinger

Er begann wie aus dem Winter-Bilderbuch und könnte in einer Schlammschlacht enden. Der heurige Dezember hat April-Qualitäten und macht deshalb, vor allem bis zum Jahreswechsel, was er will. Zwischen dem gestrigen Mittwoch und dem heutigen Donnerstag liegen nicht nur 24 Stunden, sondern auch zwölf Grad. Denn während sich Skifahrer gestern bei 0 Grad in 2000 Meter Höhe vergnügten, purzelt die Temperatur dort heute auf minus 12 Grad.

Die Schneefallgrenze fällt bereits nach Mitternacht auf 300 bis 500 Meter Seehöhe und beendet den Sinkflug am Abend in den meisten Tälern des Landes. "Wir liegen auf der Westautobahn der Störungszonen. Bis zum Jahreswechsel ist jeder Tag anders", sagt Bernhard Niedermoser, Meteorologe bei der ZAMG. Jeden zweiten Tag seien Niederschläge einzuplanen, die Prognosen seien derzeit schwierig.

Sicher ist aber, dass der Freitag ein sonniger Skitag mit viel Pulverschnee und kühlen Temperaturen wird. "Auf den Bergen kommen heute bis zu 30 Zentimeter zusammen", nährt Niedermoser die Hoffnungen der Skigebiete auf ein Comeback der Eiszeit. Diese währen aber nicht lange, denn bereits am Samstag steigen die Temperaturen wieder und nach einem trockenen Vormittag ersetzt der Regen die Schneeflocken. Schneefallgrenze: 1600 Meter, dazu sechs Grad und viel Wind. Noch wärmer wird es am letzten Tag des Jahres. Der Schnee wird bei zehn Grad langsam zu Gatsch, dafür wird die Nacht für alle Fans des bunten Himmels ein Erfolg. Denn aus der jetzigen Sicht der Meteorologen wird unsere Sicht in der Silvesternacht sehr gut. Bis Montagvormittag, da schlägt die Stimmung des Wetters erneut um. "Am Neujahrstag kommt die nächste Störungszone auf uns zu", sagt Niedermoser. Für die Skigebiete sei das Auf-und Ab "kein wirkliches Problem".

Rekordjahr 2017

Das Jahr 2017 reiht sich unter die wärmsten Jahre der 250-jährigen Messgeschichte ein. Es liegt um 0,9 Grad über dem vieljährigen Mittel und ist damit das achtwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Dabei begann alles relativ kühl.

Mit einem der kältesten Jänner seit 30 Jahren. Dann folgten aber viele sehr warme Monate, darunter der wärmste März und der zweitwärmste Juni der Messgeschichte.

Nicht verwunderlich, dass das Jahr 2017 in der österreichweiten Auswertung auch 11 Prozent mehr Sonnenstunden als ein durchschnittliches Jahr brachte. Das bedeutet einen Platz unter den zehn sonnigsten Jahren seit Beginn der Messungen.

Die Niederschlagsmenge liegt 2017 in der österreichweiten Auswertung 2 Prozent unter dem Mittel und damit im Bereich eines durchschnittlichen Jahres. Entlang der Alpennordseite gab es jedoch 30 Prozent mehr Niederschlag.

