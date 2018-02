Der Botschafter von Wein und Genuss

Josef „Pepi“ Lehner hat die Messe „Wein & Genuss“ nach Linz geholt. Heute und morgen findet das von den OÖNachrichten präsentierte Weinfest zum vierten Mal im Design Center statt.

Das Welser Ehepaar Pepi und Silvia Lehner hat die "Wein & Genuss"-Messe in Linz auf die Beine gestellt. Bild: LWmedia / Vinaria

Lass’ uns das machen! Das wär’ doch ein lässiger Job“, sagte Josef Lehner, der von allen nur Pepi genannt wird, vor vier Jahren zu seiner Frau Silvia. Der Welser hatte einen großen Traum: Er wollte so eine Weinmesse, wie sie es im niederösterreichischen Krems schon lange gibt, nach Oberösterreich bringen.

Gerade hatte er sich in die Pension verabschiedet, aber zur Ruhe setzen? Das kam für Pepi Lehner nicht in Frage. Also rief er gemeinsam mit seiner Frau die „Wein & Genuss“-Messe ins Leben, die heute und morgen wieder im Linzer Design Center stattfindet. „Ich hab’ nicht geglaubt, dass das so aufgeht“, sagt der 69-Jährige. Das Fest ist Jahr für Jahr gewachsen. Heuer begrüßt Pepi Lehner bereits 130 Spitzenwinzer. Sie kommen sowohl aus österreichischen Weinregionen als auch aus Italien oder Rumänien.

Wenn Lehner die Weinmesse plant, ist es für ihn nichts anderes, als sein Hobby auszuleben. „Das macht großen Spaß, und es hält mich frisch“, sagt der siebenfache Opa, der jahrzehntelang als Verkäufer in einer Druckerei tätig war. Sein Arbeitskollege war damals Erwin Goldfuss, der heutige Geschäftsführer der Weinzeitschrift „Vinaria“ und Veranstalter von „Wein & Genuss“. „Ich hab’ zu dem Erwin gesagt, dass ich eine Weinmesse in Linz haben will. Dann hat alles seinen Lauf genommen“, sagt Pepi Lehner, der seither „Botschafter“ genannt wird.

Heute Abend freut sich der 69-Jährige schon, alte bekannte Winzer wieder zu treffen – und mit neuen in Kontakt zu treten.

Für ihn bedeutet Genuss, einen „runden, kräftigen, kantigen österreichischen Wein“ in entspannter Gesellschaft zu trinken. In einem kleinen Weingarten im Burgenland, den sich Lehner vor elf Jahren mit zwei Freunden „gegönnt“ hat, kommt er zu diesem Genuss. „Da können wir g’scheiteln und philosophieren“, sagt Lehner und lacht. Untertags trinkt er übrigens keinen Tropfen Wein. Um sich körperlich fit zu halten, geht das Ehepaar Lehner regelmäßig ins Fitnessstudio oder auf einen Berg. Wenn die vierte „Wein & Genuss“-Messe vorbei ist, geht es in die Karibik.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema