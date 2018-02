Demo gegen Burschenball

LINZ. Polizei erklärt Areal um das Palais zur Sperrzone.

Morgen Abend findet der Burschenbundball im Palais des Kaufmännischen Vereins in der Linzer Innenstadt statt. Die "Aktion Linz gegen Rechts" hat eine Gegendemonstration angemeldet. Um Störaktionen zu vermeiden, hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich das Areal rund um das Palais zur Sperrzone erklärt. Diese gilt ab Samstag, 17.30 Uhr, und soll "zeitlich so kurz wie möglich gehalten werden", sagt Polizei-Sprecher David Furtner. "Die Anrainer und Gewerbetreibenden sollen möglichst wenig gestört werden." Die Exekutive wird mit einem Polizeiaufgebot von 150 Mann präsent sein. Der Demo-Zug startet heuer am Pfarrplatz über die Promenade. Die Abschlusskundgebung wird am Martin-Luther-Platz abgehalten.

