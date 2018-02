Defektes Schweißgerät löste Großbrand im Innviertel aus

ST. ROMAN. Ein Brand hat in der Nacht auf Donnerstag das Werkstättengebäude eines Landmaschinenbetriebs in St. Roman (Bezirk Schärding) großen Schaden angerichtet. Die Brandursache dürfte nun geklärt sein.

10 Feuerwehren waren gestern in St. Roman im Einsatz Bild: BFKDO Schärding

Zehn Feuerwehren mit 130 Helfern kämpften in der Nacht auf Donnerstag stundenlang gegen einen Großbrand in einem Landmaschinenbetrieb in St. Roman im Bezirk Schärding. Auslöser für das verheerende Feuer war ein elektrischer Defekt an einem Elektroschweißgerät, wie sich bei den Ermittlungen eines Sachverständigen der Brandverhütungsstelle und der Beamten der Brandgruppe des LKA Oberösterreich am Donnerstag herausstellte.

Das Feuer war in einem Werkstättengebäude des Betriebes in der Ortschaft Simling ausgebrochen, binnen kürzester Zeit stand die Halle, in der Landmaschinen abgestellt waren, lichterloh in Flammen. Der Inhaber des Betriebes war am Abend noch mit Schleifarbeiten beschäftigt, als er den Brand bemerkte. Er rief gegen 20.45 Uhr sofort die Feuerwehr zu Hilfe und versuchte noch, selbst zu löschen, was sich aber als aussichtslos herausstellte. Die Explosion von Gasflaschen, die ebenso wie Öle im Betrieb gelagert waren, dürften den Brand noch zusätzlich verstärkt haben.

Tee für die Helfer gekocht

Mit der tatkräftigen Unterstützung eines Kunden brachte der 57-Jährige noch zwei Privatautos, einen Firmen-Lkw und eine Zugmaschine aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit. „Als wir eingetroffen sind, ist die Lagerhalle bereits in Vollbrand gestanden“, sagt Michael Scheuringer, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Roman.

Das Problem beim Löschen sei weniger die klirrende Kälte gewesen. Denn aufgrund der Minusgrade kochten hilfsbereite Nachbarn für die Einsatzkräfte Tee und stellten zum Aufwärmen auch die Garage zur Verfügung. „Das Hauptproblem war der starke Rauch. Um von außen löschen zu können, haben wir schwere Atemschutzausrüstung gebraucht“, sagt der Kommandant.

Um auch zu den Flammen zu gelangen, die auf der Decke unter einem Dachstuhl loderten, kam zudem ein Hubsteiger zum Einsatz. Das Feuer war gegen 22.30 Uhr unter Kontrolle. Endgültig „Brand aus“ hieß es aber erst gestern Mittag.

Das Werkstättengebäude, ein Traktor und ein Futtermischwagen wurden laut Polizei durch den Brand vernichtet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

