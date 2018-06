David Stockhammer: Der beste Industrielehrling im Land

David Stockhammer ist Gesamtsieger beim Industrie-Lehrlings-Award.

David Stockhammer Bild: (Volker Weihbold)

Fast 600 Menschen waren gestern zur Mittagszeit im Linzer Design Center, als plötzlich David Stockhammer ins Rampenlicht gebeten wurde. Der 17-Jährige aus St. Wolfgang erhielt die Auszeichnung "bester Industrie-Lehrling des Jahres" überreicht. Nicht weniger als 770 Lehrlinge aus Oberösterreich hatten sich dem Bewerb, der von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich und den OÖNachrichten präsentiert wird, gestellt. Prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft applaudierten bei der Siegerehrung dem jungen Mann, Sparkassen-Vorstands-Direktor Herbert Walzhofer hielt die Laudatio.

"Die Freude ist riesig, und der Pokal bekommt natürlich einen Ehrenplatz", erzählte Stockhammer später den OÖNachrichten mit einem Blick auf die große Trophäe. Der begeisterte Kletterer und Radfahrer hatte in der Kategorie Energietechnik den Sieg eingefahren, sein Einsatz und Können brachten ihm am Ende sogar den Gesamtsieg ein.

"Mein Onkel war Elektriker. Das hat mein Interesse geweckt. Er hat mir schon als Kind einiges in diesem Bereich gezeigt und beigebracht", sagt Stockhammer. Dann ergab sich in der Schulzeit die Möglichkeit, in diesen Beruf hineinzuschnuppern. "Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht." Lob spricht er selbstverständlich seinen Arbeitskollegen und seinem Arbeitgeber, der Energie AG, aus: "Die Ausbildung ist super." Der Preis ist zusätzliche Motivation: "Man sieht, was möglich ist."

Unter Strom

Tatsächlich ist Stockhammer auch in der Berufsschule einer, der lernmäßig unter Strom steht und durchwegs Einser schreibt. "In der Pflichtschule war das nicht immer der Fall", sagt der junge Mann mit einem Augenzwinkern.

Stockhammers Ehrgeiz brennt jedenfalls für seine Arbeit, die nächsten Aufgaben können kommen. Wobei schon bald dem Bruder die Daumen gedrückt werden. Der startet nächste Woche bei einem Lehrlingsbewerb der Installateure.

