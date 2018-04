Das ist die neue Miss Oberösterreich

LINZ. Die 21-jährige Daniela Zivkov aus Linz wurde am Sonntag im Casino Linz zur neuen Miss Oberösterreich gewählt.

Die 21-jährige Linzerin Daniela Zivkov wurde am Sonntagabend im Casino Linz zur neuen Miss Oberösterreich gewählt. Bild: cityfoto

Sie folgt damit Bianca Kronsteiner, die das Krönchen nun an ihre Nachfolgerin übergeben musste. Über den Titel „Vize-Miss Oberösterreich 2018“ freut sich die 20-jährige Diana Seyr - ebenfalls aus Linz.

Daniela Zivkov, ging mit der Nummer 12 an den Start und war vor ihren Auftritten ungewöhnlich entspannt. Ob die 1,70 Meter große Schönheit schon geahnt hat, dass sie zur neuen Miss Oberösterreich gewählt wird? „Nein, nie und nimmer habe ich mir das gedacht. Ich hab mir zwar gute Chancen ausgerechnet, aber dass ich mich bis ins Finale gegen so viele wunderschöne Mädchen durchsetzen konnte, hab ich nicht geglaubt“, strahlt die angehende Berufssoldatin. Von nun an wird sie wohl weniger Zeit für ihre Hobbies Kampfsport wie Boxen und Kickboxen haben, denn der Terminkalender wird mit Interviewterminen und Fotoshootings gut gefüllt sein. „Ich freue mich auf alles, was jetzt auf mich zu kommt.“

Freuen kann sich die frischgebackene Miss übrigens auch über einen neuen „Ford Fiesta Titanum“ für 1 Jahr zur Verfügung gestellt von Auto Pichler Asten. Den Schlüssel dazu überreichte der Geschäftsführer Herr Tayfun Tunaboylu.

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Nur wenige Wochen nach der Miss Oberösterreich Wahl 2018 wird bereits mit den Vorbereitungen für das kommende Jahr begonnen. Die beiden Organisatorinnen Nicole Kern und Janin Baumann legen sich gleich wieder mächtig ins Zeug, um den Erfolg der Marke weiterzuführen: „Die meisten unserer Partner und Unterstützer begleiten uns seit vielen Jahren. Sie erwarten von uns einerseits Kontinuität, was die Qualität der Veranstaltung betrifft und andererseits auch immer wieder mal was Neues. Die Ideen, was das betrifft, gehen uns aber zum Glück nicht aus“, zeigen sich die Missen-Macherinnen geheimnisvoll. Man darf sich also bereits heuer auf einige Specials im nächsten Jahr freuen.

