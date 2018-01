"Das gehört zur Therapie": Physiotherapeuten drohen zehn Jahre Haft

LINZ. Weil er sich an einer 75-jährigen und einer 89-jährigen Patientin vergangen haben soll, steht ein 46-jähriger Physiotherapeut aus den Niederlanden am Montag in Linz vor Gericht. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Der Angeklagte im Landesgericht Linz. Bild: Harald Dostal

"Alles in Ordnung, das gehört zur Therapie", soll er zu den betagten Damen gesagt haben, die er zu Hause besucht hat. Er wolle nur die Nervenstränge kontrollieren. Zuerst waren es erotische Massagen und Streicheleinheiten, später wurde es immer schlimmer.

Das erste Opfer, Frau F., 75 Jahre alt, habe bis zum Schluss nicht realisiert, was im Zeitraum zwischen Mai und September 2015 passiert ist. Zwei Mal soll sie der 46-jährige Pyhsiotherapeut aus Linz-Urfahr vergewaltigt haben. Seine Version ist anders. "Alles einvernehmlich". Er habe selbst die "Beziehung" aufgelöst, weil er Arbeit und Privatangelegenheiten nicht vermischen wollte und sein Gesicht als Therapeut nicht verlieren wollte. Heute Vormittag verbarg er sein Gesicht.

"Wir haben klare Beweise für seine Unschuld"

Mit einem dicken Kuvert vor den Augen betrat der Angeklagte den Gerichtssaal, ruhig und sachlich antwortete er auf die einleitenden Fragen der Richterin. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der Niederländer soll sexuelle Handlungen an mehreren hochbetagten Personen durchgeführt haben. Die älteste, Frau L., war zum Tatzeitpunkt 89 Jahre alt.

"Die Opfer sind schwer geschädigt, sie trauen sich vor Scham nicht auf die Straße", verwies die Staatsanwältin auf die psychischen Folgen für die Seniorinnen.

Angezeigt wurde der Therapeut erst vergangenes Jahr. Eine Pensionistin vertraute sich ihrem Altenfachbetreuer an, der sich an die Polizei wandte.

Laut Angeklagtem sei der Altenfachbetreuer aber nur ein "böswilliger Konkurrent, der ihm schaden möchte". Er bekennt sich in allen Fällen nicht schuldig.

Sein Verteidiger kündigte Beweise an, die die Unschuld seines Mandanten belegen. Zum Prozess sind mehrere seiner Patientinnen gekommen.

"Es war alles okay, bis auf ein einziges Mal", sagt eine ältere Dame mit blondiertem Haar. "Das ging in Richtung Erotikmassage". Eine andere Frau sieht bei ihrem ehemaligen Therapeuten keine Schuld: "Mir hat er so großartig geholfen. Da war alles wunderbar".

Ein Urteil wird am späten Nachmittag erwartet.

