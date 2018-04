Das Wetter wird sonnig und warm, aber oft recht windig

WIEN/LINZ. Die Wetteraussichten sind ein Grund zur Freude: Es bleibt frühlingshaft, das Thermometer wird deutlich über die 20 Grad-Grenze klettern. Gleichzeitig müssen wir uns auf teils kräftigen Wind einstellen.

foto: VOLKER WEIHBOLD in der sonne vor musiktheater in linz Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) kündigt für Montag sonniges Wetter im ganzen Land an. Es ist föhnig mit zunehmend lebhaftem Wind. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 25 Grad, in der Früh werden 2 bis 8 Grad erwartet. Untertags scheint bis auf einige dünne Schleierwolken häufig die Sonne, erst am Abend werden die Wolken dichter.

Der Dienstag wird nicht ganz so freundlich. Bei wechselnd hoher Bewölkung scheint zeitweise die Sonne. Dichter sind die Wolken am Vormittag in Teilen des Inn- und Mühlviertels, vereinzelt sind dort laut ZAMG auch Regenschauer möglich. Lebhafter Südwind ist im südlichen Bergland zu spüren. Am Dienstag lässt es sich bei maximal 18 bis 22 Grad gut draußen aushalten. Warm anziehen sollte man sich morgens bei 5 bis 10 Grad aber trotzdem.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter. Wolken ziehen übers Land, dazwischen kommt die Sonne immer wieder durch. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 18 bis 22 Grad. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen, mit Wind hingegen schon.

Am Freitag wird der Wind stärker, es bleibt aber sonnig und warm. Bis zu 24 Grad kündigt die ZAMG an.

