Das Land in Narrenhand

TIMELKAM. Tausende Närrinnen und Narren zogen am Wochenende durch das Land. Der größte Faschingsumzug war der in Timelkam mit 1300 Teilnehmern und an die 10.000 Zuschauern.

Bild: Weihbold

"Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Johannes Fuchs gestern nach dem Landesfaschingsumzug, den er mit seiner Faschingsgilde Timelkam (Fagiti) organisiert hatte. Der Fagiti-Präsident kann zufrieden sein: 47 Gruppen mit 1300 Teilnehmern zogen in zweieinhalb Stunden durch das Zentrum, Tausende säumten auf beiden Seiten die alte Bundesstraße. Zwischen 8000 und 10.000 Faschingsfreunde haben sich das närrische Spektakel nicht entgehen lassen.

Königspaar im Schloss-Wagen

Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Zug vom Westen der Marktgemeinde in Bewegung – angeführt vom Königswagen der Faschingsgilde Timelkam: Im nachgebauten Schloss Neuwartenburg grüßte das Timelkamer Prinzenpaar, das heuer zugleich das Landeskönigspaar ist: König Sebastian I. und Königin Andrea I. Die Prinzengarde tanzte vor den Ehrengästen auf, dazu spielte der Fagiti-Musikzug live eine Polka. Mit dabei war erstmals auch die Kindergarde.

Närrischer Ausnahmezustand

"Ich bin ja normal nicht so ein Fasching-Fan, aber heute bin ich auch dabei", sagte ein Besucher aus Vöcklabruck, der in die Landeshauptstadt der Faschingsnarren angereist kam. Und das dachten sich offenbar viele: Timelkam befand sich gestern buchstäblich in einem närrischen Ausnahmezustand: Die Zufahrtsstraßen waren mit parkenden Autos verstopft, das Zentrum war dicht gedrängt von Zuschauern. Bilder, die man sonst nur von deutschen Karnevals-Hochburgen kennt.

Bereits vor Beginn des Umzugs war die Stimmung unter den Gästen blendend. Der Timelkamer Faschings-Schlachtruf, ein dreifaches "Fagiti hurra!", und Schlager, die man von Après-Ski-Partys kennt, animierten die Zuschauer zum Klatschen, Mitsingen und Schunkeln.

Hochburg mit Tradition

Für die Faschingsgilde Timelkam gab es für die Organisation des Umzugs von allen Seiten Lob, nicht zuletzt auch von den teilnehmenden elf befreundeten Faschingsgilden. Da ist es durchaus hilfreich, dass der Ort eine große Tradition mit der fünften Jahreszeit hat. Bereits vor 140 Jahren hat es nachweislich den ersten Faschingsumzug gegeben, der seit den 50er-Jahren im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindet.

"Timelkam hat sich wieder einmal von seiner besten Seite gezeigt", ist Bürgermeister Hans Kirchberger (SP) stolz auf seinen Verein. "Der Faschingsumzug war eine Superaktion." Während die Narren im Kulturzentrum weiterfeierten, rückte der Bauhof der Gemeinde zum Reinigungskehraus auf der Straße aus.

