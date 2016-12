Das Christkind lässt uns heute im Regen stehen

LINZ. Dichte Wolken, milde Temperaturen und viel Wind: An den Weihnachtsfeiertagen bleibt alles "im grünen Bereich".

Das Christkind muss heute durch den Regen: Das Wetter lässt zu Weihnachten eher an Herbst als an Winter denken. Bild: APA

Das Christkind lässt uns diesmal im Regen stehen. Und frischen Wind bringt es auch: Ausläufer eines Sturmtiefs über dem Nordwestatlantik bringen uns heute am Heiligen Abend und an den kommenden Weihnachtsfeiertagen milde Temperaturen mit Regen und starkem Wind. "Es wird wenig winterlich", fasst Christian Ortner von der ZAMG-Servicestelle Salzburg/OÖ. seine Prognose zusammen. So wird das Wetter am Heiligen Abend "im Zeitraffer":

Vormittag: Eine erste Störungszone, die uns gestern erreicht hat, ist über Nacht wieder abgezogen. In der Früh ist es vor allem im Mühlviertel und im Zentralraum dicht bewölkt, nur im Bergland zeigt sich oft die Sonne. Die Tiefstwerte liegen bei minus fünf Grad, "es bleibt aber trocken, Glatteis ist kaum zu befürchten", sagt Ortner.

Nachmittag: Drinnen werden die Maroni zubereitet, draußen erreicht uns von Westen die nächste Störungsfront. Im ganzen Land wird es regnerisch, der Westwind legt bis auf 40 km/h zu. Der hat milde Luft im Gefolge: "Wo der Wind ‘durchgreift’, etwa im Innviertel, steigen die Temperaturen auf sieben Grad", sagt Ortner. Ein bisschen Schnee fällt auch – aber nur oberhalb von 1000 Metern.

Zur abendlichen Bescherung: Das Christkind muss sich durch dichte Wolken seinen Weg bahnen. Die Temperaturen sinken am Abend auf höchstens 5 Grad, die Regenschauer werden häufiger, "viel Niederschlag kommt aber nicht zusammen", so Ortner. Wenn das Weihnachtsevangelium gelesen wird und die Kinder endlich ihre Geschenke auspacken dürfen, pfeift der Westwind ums Haus. "In höheren Luftschichten kühlt es in der Nacht auf Sonntag dann vorübergehend ab", sagt Ortner.

Am Christtag sinkt die Schneefallgrenze zunächst auf 600 Meter, doch der Westwind nimmt bald wieder Fahrt auf und die kalte Luft wird "ausgeräumt": Eine Warmfront bringt wieder alles in den "grünen Bereich" – auch in höheren Lagen. In 1500 Metern steigen die Werte auf drei Grad, am Stefanitag sogar schon auf fünf. Im Flachland wird’s bei zehn Grad fast schon frühlingshaft. Ab Dienstag kühlt es ab, bis auf 700 Meter kann es unergiebig schneien, und der Wind erreicht Sturmstärke.

Wettervorschau: Die Weihnachtsfeiertage werden mild und regnerisch

Von Nordwesten erreichen uns in den kommenden Tagen immer wieder Fronten einer Störungszone – mit dem ruhigen Hochdruckwetter der vergangenen Tage ist es endgültig vorbei. Es wird unbeständig, die Sonne kann sich nur selten gegen dichte Wolken durchsetzen, und der Wind legt zu.

