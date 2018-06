DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss Schafe in Weyer

WEYER. Jene zwei Schafe, die in der Vorwoche tot auf einer Wiese in Weyer (Bezirk Steyr-Land) entdeckt worden sind, sind tatsächlich einem Wolf zum Opfer gefallen.

Die Kadaver wurde unweit des Hofes entdeckt Bild: privat

Das ergab nun eine DNA-Analyse, wie Landesrat Max Hiegelsberger am Freitagvormittag mitteilte. Bei zwei der analysierten Proben konnte das Erbgut von Wölfen nachgewiesen werden.

Damit bestätigte sich der Verdacht der Wildschadensberater der Landwirtschaftkammer: Sie hatten die beiden verendeten Schafe gehäutet und, wie die LWK mitteilte, an den Körpern typische Merkmale, die auf einen Wolfsriss hindeuten, fotografiert. Es wurde jedoch gemunkelt, dass auch Hunde als „Täter“ in Frage kämen.

Die beiden Schafe, die zu einer größeren Herde gehören, fielen in der Nacht auf 24. Mai auf einem Milchschafsbetrieb in Weyer, in unmittelbarer Nähe des Hofes, einem Wolf zum Opfer – Die OÖN berichteten. Die Herde befand sich auf einer elektrisch gesicherten Weide.

„Sicherheit hat oberste Priorität“

Das Land Oberösterreich kündigte Entschädigungszahlungen für landwirtschaftliche Nutztiere an, so Hiegelsberger. Die Sicherheit der Bevölkerung habe nun oberste Priorität. Neben der bereits laufenden Einrichtung regionaler Wolfsbeauftragter sollten auch schnelle Eingriffsmöglichkeiten im Falle von Problemtieren geschaffen werden, fordert der Agrar-Landesrat. “Es gilt die aktive Bestandsreduktion offen zu diskutieren. Auffällige Wölfe müssen entnommen werden, um die Sicherheit in Oberösterreich jederzeit zu gewährleisten“, sagte Hiegelsberger.

„Tiere über Nacht einsperren“

Ähnliches forderte in der Vorwoche auch die Landwirtschaftskammer. Diese forderte die „Möglichkeiten des aktiven Bestandsmanagements“ für Wölfe. Neben Schadenersatzzahlungen an den Landwirt ist damit gemeint, dass Meister Isegrim in der Nähe von Weideflächen in festgelegten Zonen bejagt und erlegt werden kann. Zudem riet LWK-Präsident Franz Reisecker Schafhaltern in der Vorwoche, ihre Tiere die Nacht über im Stall einzusperren: „Auf den Almen ist ein nächtlicher Schutz praktisch nicht möglich.“

