Crystal-Meth-Labore ausgehoben

LINZ. Nach der Zerschlagung einer Bande, die im großen Stil Crystal Meth hergestellt haben soll, wird die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag Details zu dem Fall in einer Pressekonferenz bekannt geben.

Zwei Drogenlabore in Tschechien und in den Niederlanden sind ausgehoben worden. Das Suchtgift wurde nach Angaben der deutschen Polizei vom Mittwoch auch in Österreich sichergestellt.

Kriminalisten aus Österreich, Deutschland und Tschechien hatten grenzübergreifend zusammengearbeitet. Die dazu gegründete Einsatzgruppe "MAMA-TATA" entdeckte die beiden Drogenlabore und stellte große Mengen an Crystal Meth sowie Kokain und Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund acht Millionen Euro sicher. Die beiden Labore konnten pro Woche 50 bis 100 Kilogramm Crystal Meth herstellen. Drogenproduzenten, Logistiker, Kuriere und Dealer der mehr als 50-köpfigen Bande wurden ausgeforscht.

Die Nachforschungen der Polizei begannen im Juli 2014, als Ermittler einen Hinweis zur illegalen Einfuhr von synthetischen Drogen aus der Tschechischen Republik nach Deutschland erhielten. Dealer aus dem Süden Sachsen-Anhalts sollten die Drogen dann an lokale Kleindealer und Konsumenten weiterverkaufen. Die Ermittlungen führten zu einer bosnisch-albanischen Tätergruppe, die teilweise in Tschechien lebten. Sie sollen die Drogen nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Österreich geschmuggelt haben. Daraufhin wurde auch die oberösterreichische Polizei in die Ermittlungen eingebunden.

Nachdem die Behörden in Sachsen-Anhalt am Mittwoch die Presse über die Ermittlungen informiert hatten, wird am Freitag die Polizei in Oberösterreich eine Pressekonferenz zu dem Fall abhalten. Neben Landespolizeidirektor Andreas Pils und Landeskriminalamtschef Gottfried Mitterlehner wird auch der Sprecher der Linzer Staatsanwaltschaft Philip Christl daran teilnehmen.

