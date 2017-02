Causa Gemeindeaufsicht: LRH erhält umfassenden Prüfauftrag

LINZ. Haben Beamte des Landes Oberösterreich kritische Prüfberichte der Gemeindeaufsicht vor der Veröffentlichung „geschönt“, um damit ÖVP-Funktionäre zu entlasten?

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Wie berichtet hat ein ehemaliger Gemeinde-Prüfer in einer Anzeige schwere Vorwürfe in Richtung Amtsmissbrauch erhoben. Seither ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien.

Heute, Montag, will der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FP) einen Antrag in die Landesregierung einbringen, mit dem der Landes-Rechnungshof mit einer umfassenden Überprüfung beauftragt werden soll.

Neben den Vorgängen in St. Wolfgang, wo angeblich Bauakten über Jahre nicht bearbeitet worden sein sollen und Freistadt (angeblich „frisierte“ Prüfberichte) sollen auch weitere Gemeinden vom LRH unter die Lupe genommen werden. In der Anzeige des früheren Gemeindeprüfers werden neben St. Wolfgang und Freistadt aber noch sieben andere Kommunen ins Treffen geführt, wo es Manipulationen bei den Prüfberichten gegeben haben soll.

Welchen Prüfauftrag (im Wortlaut) der LRH heute erhalten wird, stand am Montagmittag noch nicht fest. Die Sitzung der Landesregierung soll um 15 Uhr starten.

