Bus brannte auf der Westautobahn aus

ST. VALENTIN. Während der Fahrt auf der A1 ist ein mit 17 Personen besetzter Bus aus Eferding in Brand geraten.

Der Bus brannte vollständig aus. Bild: www.fotokerschi.at

Großer Schreck für die Insassen eines Busses, der am Sonntagnachmittag von Langenlois in Niederösterreich nach Ansfelden unterwegs war: Während der Fahrt auf der A1 in Richtung Salzburg begann das Fahrzeug kurz nach der Autobahnauffahrt Haag im hinteren Bereich zu brennen.

Dem Chauffeur gelang es noch rechtzeitig, den Bus anzuhalten und die Fahrgäste, darunter zwei Kinder, in Sicherheit zu bringen. Der Bus aber brannte auf dem Pannenstreifen vollständig aus.

Verletzt wurde niemand. Die Passagiere wurden von den Einsatzkräften zur Raststätte Landzeit bei St. Valentin gebracht.

Die Feuerwehren Haag, St. Valentin und Amstetten standen im Einsatz. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Zwischen Oed und St. Valentin musste die Autobahn gesperrt werden. Laut Asfinag bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die Ursache für das plötzliche Feuer stand am Abend noch nicht fest.

Details waren vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

