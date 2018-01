Burgen- und Schlössersanierung: Land fördert nun gesetzeskonform

LINZ. Nach heftiger Kritik des Rechnungshofes sind jetzt die meisten Empfehlungen umgesetzt – 200.000 Euro wurden bereits zurückgefordert.

Burg Pürnstein in Neufelden: Nach wie vor geschlossen Bild: OON

Überzogene Besuchererwartungen, mangelhafte Unterlagen, nicht nachvollziehbare Zahlungen: Im Vorjahr übte der Landesrechnungshof scharfe Kritik an der Förderpraxis des Landes Oberösterreich für die Sanierung historisch wertvoller Gebäude – darunter viele Burgen und Schlösser.

In der gestern veröffentlichten Folgeprüfung des LRH gab es dagegen Lob: Die Empfehlungen, die man vor einem Jahr gegeben habe, seien weitgehend umgesetzt.

Das betrifft unter anderem sehr simple Dinge. Vor einer Förderung sollten "Fördererklärungen vollständig ausgefüllt werden", empfahl der Rechnungshof. Zudem sollte auch die "wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Förderwerber geprüft werden, wie es die gesetzlichen Vorgaben des Landes vorsehen". Nachweise sollten umfassend sein, "um Überzahlungen bzw. Rückzahlungen zu verhindern, und von Förderungswerbern sollte immer ein Finanzierungsplan verlangt werden."

"Hausaufgaben gemacht"

Das war bei den vom Rechnungshof geprüften Stichproben von Förderfällen aus den Jahren zwischen 2008 und 2015 nicht immer der Fall. Rund 11,5 Millionen Euro pro Jahr zahlte das Land damals durchschnittlich in dieser Fördersparte aus, zuständig war der frühere Landeshauptmann Josef Pühringer (VP). Der räumte zwar ein, dass es "Schlampereien gegeben habe". Er garantiere aber, dass "für jeden Euro Belege vorgelegt worden sind". Überprüfbar ist das laut Rechnungshof nicht in allen Fällen.

Der nunmehrige Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zeigte sich gestern erfreut über das Ergebnis der Folgeprüfung: "Der LRH bestätigt damit, dass die Direktion Kultur in den letzten Monaten mehr als ihre Hausaufgaben gemacht hat." Man habe die Vorschläge des Rechnungshofes zum Anlass genommen, über die Denkmalpflege hinaus im gesamten Bereich der Kulturförderung Arbeitsabläufe zu durchleuchten, so weit wie möglich zu standardisieren und neue Verfahren in der Qualitätssicherung einzuführen, sagte Stelzer.

Rasche Umsetzung

Die Empfehlungen wirkten offenbar sofort: Das Land habe durch die neue "Konsequenz im Umgang mit Unterlagen, an die die Auszahlung geknüpft ist", bereits 200.000 Euro an Förderungen zurückverlangen können, hebt der Rechnungshof lobend hervor. Dabei handle es sich allesamt um Fälle, die nach Veröffentlichung der Erstprüfung 2017 angefallen waren.

"Kontrolle wirkt", gab sich auch Grünen-Kultursprecher Severin Mayr erfreut. "Bei der Vergabe von Förderungen bei historischen Gebäuden schien das Geld sehr locker zu sitzen."



Von Sankt Martin bis Sankt Florian

Stichprobenartig hatte der Rechnungshof 2017 in seiner Erstprüfung 56 Förderfälle geprüft. Unregelmäßigkeiten wurden etwa auf Schloss Tillysburg (St. Florian) festgestellt, wo die Sanierung einer Mietwohnung mit 40.000 Euro gefördert wurde. Die Schäden seien durch falsches Heizen entstanden. Für die Sanierung der Burg Pürnstein in Neufelden floss Geld, ohne dass ein Baukonzept vorlag. Der öffentliche Zugang fehlt nach wie vor. Für Schloss Neuhaus in St. Martin/Mühlkreis wurde mehr ausbezahlt als beantragt. Details dazu lesen Sie in diesem Archivbericht.

