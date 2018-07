Bunt und günstig: Ferienspaß für die ganze Familie

LINZ. "Ferienzeit ist Familienzeit", sagt Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FP), der Familienreferent der oberösterreichischen Landesregierung.

Mit der OÖ-Familienkarte des Landes Oberösterreich erhalten Familien Vergünstigungen für zahlreiche Freizeitaktivitäten, um ein buntes und günstiges Ferienprogramm für Groß und Klein genießen zu können.

So kostet beispielsweise der Besuch der großen "Nacht der Familie" am 13. Juli in Linz mit der Familienkarte für zwei Erwachsene und allen Kindern insgesamt bloß 18 Euro. Geboten werden dafür eine 45-minütige Hafenrundfahrt, eine Rumpelstilzchen-Aufführung im Lentos, eine Nachtführung im Linzer Zoo oder auch im Mariendom und vieles mehr. Tipp: Taschenlampe nicht vergessen.

Lohnenswert ist auch das Familienfest im Naturpark Obst-Hügel-Land am Firlingerhof in Scharten, das bereits kommenden Sonntag stattfindet. Familien können entspannt im Grünen picknicken. Kinder dürfen sich im Kirschkern-Weitspucken messen oder können lernen, wie man ein Wildbienen-Hotel bastelt.

Vorteile auch für Großeltern

150.000 Familien nutzen bereits das bunte Angebot von 1700 Partnerbetrieben mit der Familienkarte. Eltern können sie auch auf Opas und Omas übertragen. Die Vorlage der Karte, auf der die Enkelkinder eingetragen sind, reicht dafür aus. Die Familienkarte gibt’s auch digital für Handys oder Tablets.

