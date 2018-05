Bürgermeister auf Breitband-Mission

Es ist gut, das es ganz gute Ansätze gibt von Vielen hier das zu ändern, was die Politik schon seit 15 Jahren verspricht.



Man konnte sich aber nicht auf die Verteilung des Kuchens einigen und ist schnell drauf gekommen, das man damit kein Geschäft macht.



Nachdem der Versorgungsauftrag auch weg fällt, nicht zuletzt, weil man politisch dafür gesorgt hat, das die Telekom an einen mexikanischen Mehrheitseigentümer ging, geht halt nichts weiter.



Aber auch die Gemeinden müssten halt ihren Beitrag leisten, die Bürger werden ja auch nicht gefragt, wieviele hundert tausende Euro nur in Asphalt Kosmetik fließt.



Ein Infrastruktur Versorgungs Auftrag am Land muss letztlich dann doch auch dem Staat was wert sein, auch unserer rechten Regierung, die halt lieber sparen will, und dabei übersieht, das man halt nicht am falschen Platz ansetzen sollte.



Ein Anfang ist gemacht und eigentlich ist es schon lächerlich, wenn ein Land wie Österreich mit ansonst guter Infrastruktur hier so HINTEN ist.