Brutaler Fall von Home Invasion: Paar gefesselt und geknebelt

WELS. Ein besonders brutaler Fall von Home Invasion - einem Raubüberfall im Eigenheim - haben vorerst unbekannte Täter in Wels verübt: Dabei wurde der Bewohner, der beim Türöffnen gerade sein Baby auf dem Arm hielt, sowie seine Lebensgefährtin gefesselt und geknebelt.

Symbolbild Bild: Weihbold

Die Vorgehensweise von Home Invasion ist immer die gleiche: Auch in diesem Fall läuteten die bislang unbekannten Täter Dienstag gegen 10:30 Uhr an der Haustür des Paares. Sie gaben vor, von der Post zu sein. Einer der vier Täter war mit einer Paketzusteller-Uniform bekleidet.

Als der Bewohner öffnete, wurde er sofort durch einen der Täter in die Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen - obwohl er die neun Monate alte Tochter am Arm hielt. Die Unbekannten schlugen den Mann und fesselten ihn an einen Stuhl. Seine Lebensgefährtin wurde im Schlafzimmer mit einem Klebeband gefesselt und geknebelt.

Die Täter forderten von dem Familienvater Geld, das er angeblich jemandem schulden solle. Die Täter raubten Bargeld, sowie diverse Designerkleidung. Ebenso forderten sie den Onlinezugang, um das Börsenguthaben des Opfers im Wert von 250.000 US-Dollar von einem Krypto-Währungskonto zu transferieren.

Anschließend verließen die Täter die Wohnung und die Opfer konnten befreit werden. Das Paar wurde bei dem Angriff leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Die unbekannten Täter waren teilweise maskiert und sprachen untereinander in einer ausländischen Sprache. Aus Angst erfolgte die Erstattung der Anzeige erst verspätet. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema