Brückengeländer bohrte sich durch Windschutzscheibe

PASCHING. Eine große Portion Glück hatte am Samstag in der Früh ein Autofahrer, der in Pasching (Bezirk Linz-Land) von der schneeglatten Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer gekracht war.

Der Lenker hatte großes Glück. Bild: Dominik Wögerbauer

Stahlteile des Geländers bohrten sich durch die Windschutzscheibe des Pkw. "Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt", erklärte Wolfgang Meindl von der Freiwilligen Feuerwehr Pasching, die von "1000 Schutzengeln" berichtete.

Die Armatur des Lenkrades habe die Geländerteile abgeblockt, schilderte Einsatzleiter Meindl. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug bergen, der Verkehr wurde eine Stunde lang örtlich umgeleitet.

Bei Schnee, Matsch und schlechter Sicht ist es in der Nacht auf Samstag und am Samstagmorgen in Oberösterreich zu zahlreichen Unfällen gekommen, die Feuerwehren standen im Dauereinsatz um Fahrzeuge, die von den rutschigen Straßen abgekommen waren, zu bergen. Großteils blieb es bei Blechschäden.

Auf der L501 in Oberrothenbuch (Bezirk Braunau am Inn) kam ein Pkw – wie berichtet – in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 39-jährige Lenker aus Deutschland wurde eingeklemmt. Er musste mit einem Bergegerät von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der 39-Jährige war zum Unfallzeitpunkt um 4.30 Uhr in Richtung Braunau unterwegs. Die Ursache des Unfalls war vorerst unklar. Der Deutsche, der vermutlich schwer verletzt war, wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Weilhartstraße war eine Stunde lang gesperrt.

Zu einer ungewöhnlichen Fahrzeugbergung musste etwa die FF Dietach ausrücken: Im Ortsteil Pührung (Bezirk Steyr-Land) war gegen vier Uhr früh ein Winterdienstfahrzeug mit fünf Tonnen Salz an Bord von der Fahrbahn abgekommen und seitlich im Straßengraben liegen geblieben – nachrichten.at berichtete.

In einem aufwendigen Einsatz mussten die Einsatzkräfte das Salz entladen. Dann konnte der Schneepflug mit Hilfe eines Krans wieder zurück auf die Straße gestellt werden. Der Einsatz dauerte gut vier Stunden.

