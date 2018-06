Brucellose auf Mühlviertler Milchviehbetrieb festgestellt

BEZIRK ROHRBACH. Gefahr für Konsumenten soll durch die Tierseuche nicht bestehen – der Betrieb im Bezirk Rohrbach ist aktuell für die Michanlieferung gesperrt.

Der Veterinärdienst des Landes Oberösterreich ist aktuell mit einer seltenen Tierkrankheit befasst. Am Freitag, den 22. Juni 2018 ist im Bezirk Rohrbach Brucellose in einem Milchrinderbestand festgestellt worden. Für die Konsumenten bestehe keine Gefahr, teilte das Land Oberösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.

Bei der Brucellose handelt es sich um eine bakteriell bedingte, anzeigenpflichtige Tierseuche. Eine Übertragung auf den Menschen kann durch direkten Kontakt mit Ausscheidungen infizierter Tiere oder durch die Aufnahme von lebensfähigen Erregern – im konkreten Fall durch Rohmilch – erfolgen. Da die gesamte Milch des Betriebs in der Molkerei pasteurisiert wurde, bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Konsumenten.

Seit Jänner waren am betroffenen Betrieb immer wieder Abortusfälle aufgetreten und Kälber verendet. Vom betreuenden Tierarzt wurden Untersuchungen veranlasst und Blutproben entnommen. Im Labor konnte am 22. Juni 2018 Brucellose als Ursache festgestellt werden. Die Bekämpfung der Tierseuche konzentriert sich auf die Erkennung, Isolierung und Ausmerzung der infizierten Tiere sowie die Kontrolle des Tierverkehrs, um die Verbreitung des Erregers zu vermeiden.

Die Behörde hat unverzüglich gehandelt und bereits alle relevanten Maßnahmen eingeleitet. Der betroffene Milchviehbetrieb ist aktuell hinsichtlich Milchanlieferung und Tierverkehr gesperrt.

