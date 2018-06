"Brave Aurora" versteigert zum Jubiläum Prominente für den guten Zweck

LINZ. Der Verein versucht, den Sozialtourismus nach Ghana einzudämmen und vor Ort zu helfen.

(v. li.): Christin ter Braak-Forstinger, Brave Aurora-Ghana-Chef Baba Seidu, Sarah Kotopulos, Projektleiter Rahman Iddrisu und Julia Obereder. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit den Black Wings im Teambus zu einem Auswärtsspiel fahren, ein Backstage-Besuch bei Zib2-Anchorman Roman Rafreider, ein Kaffeekränzchen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) oder ein Besuch bei einem Heimspiel des FC Blau-Weiß Linz gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Für den zehnten Jahrestag des Vereins "Brave Aurora" haben sich viele Prominente Zeit genommen. Zeit, die gestern bei der Feier in der Etage Lumière in der Linzer Tabakfabrik an großzügige Unterstützer versteigert wurde.

Fragwürdiger Sozialtourismus

Die Projekte, die "Brave Aurora" im afrikanischen Ghana umsetzt, sind außergewöhnlich. Der Verein der drei Gründerinnen Julia Obereder, Sarah Kotopulos und Christin ter Braak-Forstinger kämpft gegen Sozialtourismus an. Der hat in Ghana verstörende Blüten geschlagen. Viele junge Menschen aus dem Westen wollen in ihrem Urlaub etwas Gutes tun. Arbeit in einem afrikanischen Waisenhaus steht dabei ganz hoch im Kurs.

In Ghana überstieg die Nachfrage nach solchen Hilfsaufenthalten das Angebot. Die Folge: Innerhalb weniger Jahre stieg die Zahl der Waisenhäuser in Ghana von fünf auf 148 an. Die meisten dieser Waisenhäuser haben keine Genehmigung, werden von Privatpersonen fern jedweder staatlicher Kontrolle geführt.

Viele Kinder, die in diesen Waisenhäusern leben, haben eigentlich noch eine Familie. "Brave Aurora" hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele von ihnen wieder in ihren Familien zu integrieren. "Wir setzen uns gegen Voluntourismus ein. Bei nachhaltigen Freiwilligeneinsätzen geht es nicht im geringsten um Selbstverwirklichung, sondern darum, einen Mehrwert mit seiner Arbeit vor Ort zu kreieren", sagt Kotopulos.

"Brave Aurora" gehe es um "echte Hilfe zur Selbsthilfe", sagt die Linzerin: "Wir wollen keine Kleidung oder Fahrräder nach Afrika verschiffen, sondern gemeinsam mit regionalen Partner nachhaltige Projekte aufbauen."

200 Gäste feierten mit "Brave Aurora" gestern in Linz das Jubiläum. Mit dem Geld, das dabei zusammenkam, werden einige Kinder wieder heimkehren können.

Wenn auch Sie "Brave Aurora" unterstützen möchten, können Sie das mit dem Erlagschein, der dieser Ausgabe beiliegt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema