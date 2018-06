Brandverletzungen: Voest-Arbeiter nach schwerem Unfall nach wie vor im Spital

LINZ. Austritt von Schlacke – ein Verletzter wird in München, einer in Wien behandelt.

Unfall beim Hochofen Bild: Krügl

Der Arbeitsunfall auf dem Linzer Voest-Gelände ereignete sich vor mittlerweile eineinhalb Wochen, bewegt aber die Belegschaft. In der Nacht von Samstag, 9. Juni, auf Sonntag, 10. Juni, war unerwartet Schlacke ausgetreten und hatte sieben Voest-Mitarbeiter verletzt. Zwei der sieben Verletzten liegen mit Brandverletzungen nach wie vor im Spital. Einer in München, der andere in Wien. Damit startete die für drei Monate angesetzte Großreparatur eines Hochofens (an der bis zu 1000 Menschen arbeiten werden) mit einem schweren Zwischenfall.

Öffentlich gemacht worden war der Unfall vom Unternehmen nicht, auf Anfrage bestätigte die Konzernkommunikation gestern den Arbeitsunfall. Es habe für die Nachbarschaft keine Gefahr bestanden, daher habe man den Unfall nicht aktiv kommuniziert.

Ärger über Stationsschließung

Missstimmung herrscht unter vielen Kollegen der Verletzten, weil schwere Brandverletzungen seit eineinhalb Jahren nicht mehr in Oberösterreich behandelt werden können. Anfang 2017 war die Station für Schwerbrandverletzte im Linzer Unfallkrankenhaus der AUVA geschlossen worden – weshalb die zwei Schwerverletzten nach München und Wien gebracht werden mussten.

