Brandstifter wollte Mitbewohner „Furcht einflößen“

Um 13:15 Uhr soll der Verdächtige am 10. Mai in einer betreuten Wohngruppe im Bezirk Linz-Land den Inhalt eines Feuerzeugbenzin-Fläschchens als Brandbeschleuniger über einem Mistkübel ausgeleert und mit einem Feuerzeug das Zimmer in Brand gesetzt haben. Ein 17-Jähriger soll den 16-Jährigen dabei unterstützt haben. Nach der Brandlegung verließen die beiden Burschen das Zimmer und versperrten dieses.

Zum Zeitpunkt der Brandsetzung befanden sich fünf Jugendliche und eine Sozialpädagogin in den Wohnräumen. Nach Auslösung des Rauchmeldealarms haben die Sozialpädagogin und mehrere Bewohner Löschmaßnahmen ergriffen, der Brand konnte so rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Mobiliar verhindert werden.

Zum Motiv befragt gab der 16-jährige an, dass er einem gleichtaltrigen Mitbewohner Furcht einflößen wollte, da er von diesem gemobbt werde. Dieser Mitbewohner erlitt laut bisherigen Erkenntnissen eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Der 16-jährige Täter, der sich geständig zeigte, wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.