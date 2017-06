Brandstifter hält Innviertler Gemeinde in Atem

HOCHBURG-ACH. Drei Mal musste die Feuerwehr zu kleineren Brandanschlägen ausrücken. Der Feuerwehrkommandant vermutet einen oder mehrere Zündler hinter den Vorfällen.

Bild: FF Hochburg-Ach

Mehren sich im Innviertel die Meldungen von Brandanschlägen oder Zündlern, tauchen bei vielen wieder die Bilder der Serien-Brandstiftung von 2006 auf. Damals wurden mehrere Bauernhöfe angezündet, ein Heustadel brannte völlig nieder. Innerhalb eines Jahres haben Brandstifter 16-mal im Innviertel zugeschlagen.

Zündler in Hochburg-Ach aktiv

Im aktuellen Fall kam es in Hochburg-Ach bisher zu drei Anschlägen, wie Feuerwehrkommandant Johann Reischl bestätigt. Begonnen hat alles am 1. Mai, als in der Böschung einer Au ein Brand gelegt wurde.

"Das Feuer vernichtete eine Fläche, die etwa so groß ist wie zwei Fußballfelder." Anfang Juni wurde in einem Kindergarten in Wanghausen gezündelt. In einer Abstellkammer wurde ein Abfallcontainer in Brand gesteckt.

Der jüngste Brandanschlag ereignete sich am Sonntagmorgen, 11. Juni: Anrainer, die mit dem Hund spazieren gingen, bemerkten ein Feuer in einer Garage in der Ortschaft Heilbrünnl. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. „Gott sei Dank ist bisher noch nicht mehr passiert“, sagt Reischl. "Aber die Ungewissheit macht den Leuten schon zu schaffen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema