Brandserie in Vöcklabruck geklärt

VÖCKLABRUCK. Eine Serie von Brandstiftungen in Vöcklabruck dürfte nun geklärt sein. Eine 45-jährige Verdächtige ist in Haft.

In Vöcklabruck brannten seit August 2017 zumindest sechs Müllcontainer. Bild: OÖN (Symbolfoto)

Seit August 2017 wurden in einer Wohnsiedlung in Vöcklabruck wiederholt Müllbehälter in Brand steckt. Nur durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr Vöcklabruck konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser verhindert werden.

Nun hat die Polizei die mutmaßliche Täterin ausgeforscht: Eine 45-jährige Frau soll in den vergangenen Monaten mindestens sechs Müllcontainer angezündet haben. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

