Brandeinsatz in Neujahrsnacht: Nebengebäude brannte

PASCHING. Um 0.31 Uhr hatte die Freiwillige Feuerwehr Pasching am Montag den ersten Brandeinsatz 2018. In Langholzfeld stand ein Nebengebäude eines Wohnhauses in Vollbrand.

Die Alarmierung von den hausbewohnern lautete: die Fassade eines Wohnhauses im Ortsteil Langholzfeld im Gemeindegebiet Pasching steht in Brand. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass ein Nebengebäude in Vollbrand stand. Der Anbau, der lediglich in den Sommermonaten benutzt wird, brannte völlig aus.

"Wir wurden genau eine Minute nach Mitternacht im neuen Jahr zu einem Brandmeldealarm alarmiert, der sich zum Glück jedoch als Fehlalarm herausstellte. Wir erhielten dann eine weitere Meldung über einen Wohnhausbrand in Langholzfeld. Die ersten Einsatzkräfte unserer Feuerwehr waren aufgrund des vorherigen Einsatzes rasch an der Einsatzstelle", sagte Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pasching Wolfgang Meindl. "Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass ein Nebengebäude in Vollbrand stand und der Brand bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hat. Den Brand selbst hatten wir schnell unter Kontrolle, wir mussten jedoch die Fassade des Wohnhauses öffnen um einzelne Glutnester ablöschen zu können." so Meindl weiter.

Insgesamt waren drei Atemschutztrupps der alarmierten Feuerwehren Pasching, Hart und Hörsching im Einsatz um den Brand unter Kontrolle zu bekommen und in weiterer Folge abzulöschen. Die Bewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr rechtzeitig aus dem bereits stark verrauchtem Wohnhaus in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

