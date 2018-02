Bombendrohung: Deutscher muss einen Monat in Haft

WELS/SALZBURG. Ein 27-jähriger Deutscher hat im Jänner damit gedroht, die Bezirkshauptmannschaft Gmunden in die Luft zu sprengen und seine Freunde von der berüchtigten Motorradbande Hells Angels vorbeizuschicken, nachdem er wegen eines Streits um das Sorgerecht im Jänner ausgerastet war.

Außerdem trug der Mann trotz aufrechten Waffenverbots eine Gaspistole.

Der 27-Jährige wurde am Landesgericht Wels zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, davon einen Monat unbedingt, verurteilt.

200 Stunden Sozialarbeit

In Salzburg musste sich ein 33-jähriger Kuchler vor Gericht verantworten, weil er bei der Eröffnung der Special Olympics in Schladming im vergangenen März kurz vor einem Auftritt von Helene Fischer per Telefon mit einer Bombe gedroht hatte. "Ich hatte ein Blackout, eine Ausnahmesituation", sagte der 33-Jährige. Der Auslöser dafür war das "schlechte Besuchsrecht" für seine Tochter, die bei seiner geschiedenen Frau in Schladming lebt. Der Mann muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine höhere Strafe.

