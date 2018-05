Blog: "Aktive Erholung" am Meer

RAVANNA. Nach dem Rad-Tag ist vor dem Rad-Tag. Am vierten Tag ihrer zehntätigen Tour ging es für die Sportler weiter nördlich nach Ravanna.

Tag 4 Bild: privat

Tag 4:

Heute gingen wir es mal etwas gemütlicher an – genossen in der Früh noch ein paar Sonnenstrahlen am Strand…..

Die gestrigen Höhenmeter verspürte wohl jeder noch in seinen Beinen!

Ravenna

Von der SS16 Via Roma Sud kommend erreichten wir Ravenna. Von 402-476 war Ravenna Hauptsitz der weströmischen Kaiser. Hier residierte auch Odoaker, Theoderich der Große und Nachfolger. Nach der Rückeroberung durch oströmische Truppen war Ravenna Zentrum eines kaiserlichen Exachats. (Verwaltungsbezirk oströmischer/byzantinischer Kaiser)Von hier aus zog Kaiser Caesar 49 v. Chr. zur Überschreitung des Rubicons. Kaiser Augustus machte den Militärhafen von Classe vor der Stadt zum Flottenstützpunkt des Römischen Reiches. Der Aufschwung der Stadt zur damaligen Zeit führt zurück auf die Halbschwester des Constantinus III.).

Nach dessen Tod übernahm Galla Placidia die Herrschaft. In Ravenna befindet sich das Mausoleum von Galla Placidia und von Theoderich des Großen. Viele Kirchen und Bauwerke sind UNESCO-Weltkulturerbe und mit Mosaiken ausgestattet, zurückzuführen auf die oströmische/byzantinische Zeit in den Jahren von 540 n. Chr, -750/751 n. Chr. Vorbild Hagia Sofia in Konstantinopel. Außerdem Geburtsstadt des Dichters Dante Aligheri. Er schrieb 1307 in Ravenna die „Göttliche Komödie“ ein Werk der Weltliteratur. Dante ist in Ravenna gestorben und auch hier beigesetzt worden.

Überfahrt von Marina di Ravenna nach Porto Corsini mit Traggheto.

War heute eine aktive Erholungstour von gerade mal 100 km!

Die Ennser haben die Tour in drei Etappen gegliedert. Hier können Sie die Strecke mitverfolgen und weitere Tagebucheinträge nachlesen.

