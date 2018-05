Blitzschlag verletzte 27-jährigen Wanderer

EBENSEE. In ein heftiges Gewitter gerieten Sonntagnachmittag ein 56-jähriger Vater und sein 27-jähriger Sohn aus Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) beim Abstieg vom Großen Sonnstein in Ebensee.

Bild: DPA (Symbolfoto)

Gegen 15.40 Uhr entschieden sich die beiden Männer über den mit einem Stahlseil gesicherten Weg Richtung "Kleiner Sonnstein" abzusteigen. Als der 56-Jährige den Klettersteig gerade verlassen hatte, schlug plötzlich ein Blitz in der Nähe des Weges in einen Baum ein. Sein Sohn, der noch am Stahlseil ging, wurde indirekt vom Blitzschlag getroffen und zu Boden geschleudert. Er klagte über Lähmungserscheinungen im rechten Arm und Fuß und erlitt durch den Sturz Abschürfungen an den Beinen.

Der Vater verständigte daraufhin die Bergrettung Ebensee. 18 Mann und ein Bergrettungsarzt gingen ihnen entgegen. Schließlich konnten die beiden Wanderer selbständig ins Tal absteigen. „Der Sohn ist in den Trichter des Blitzes gekommen und war kurz benommen“, sagte Peter Fellner von der Bergrettung Ebensee.

Der 27-Jährige wurde vom Roten Kreuz Ebensee zur Kontrolle zum Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht. Er befindet sich auf der Überwachungsstation, sein Zustand ist stabil. „Er spürt ein leichtes Kribbeln im linken Fuß, was durch den Stromschlag zu erklären ist“, sagte ein Arzt des Salzkammergut-Klinikums im OÖN-Gespräch.

