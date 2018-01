Blasmusik auf dem Dresdner Opernball

NIEDERWALDKIRCHEN. Die Musikkapelle Niederwaldkirchen spielt am 26. Jänner auf dem Semperopernball in Dresden, bei dem mehr als eine Million Menschen vor dem Fernseher zusehen.

Der Semperopernball ist eine der größten Kulturveranstaltungen Deutschlands, bei der unter anderem Violinist André Rieu auftritt. Bild: Semperopernball

Rund 2500 Gäste feiern in der Oper, 15.000 Besucher draußen auf dem Theaterplatz und mehr als eine Million Menschen sehen via Live-Übertragung des MDR im Fernsehen zu. Der Opernball in der berühmten Semperoper in Dresden, der heuer am 26. Jänner stattfindet, ist eine der größten Kulturveranstaltungen Deutschlands. Zahlreiche prominente Besucher werden erwartet, namhafte Künstler treten auf.

Mittendrin: Die Musikkapelle Niederwaldkirchen, die heuer dort bei der Eröffnung spielt. "Das ist eine absolute Neuheit für die Blasmusik überhaupt", sagt Kapellmeister Harald Haselmayr stolz. "Noch nie hat eine Blasmusikkapelle in der Semperoper gespielt."

Die Idee kam vom künstlerischen Leiters des Balls, Hans-Joachim Frey, der bis Ende 2017 Chef des Brucknerhauses in Linz war. Er lud den oberösterreichischen Blasmusikverband, dessen stellvertretender Kapellmeister Haselmayr ist, ein. Der Verband wiederum wählte die Musikkapelle Niederwaldkirchen aus. Die Entscheidung fiel Ende November.

"Um 21 Uhr, wenn vor der Oper das Feuerwerk stattfindet, stehen wir auf der Balustrade und spielen eine Fanfare. Um 22 Uhr treten wir bei der offiziellen Eröffnung des Balls auf", sagt Haselmayr. Die Mühlviertler verbinden dabei Tradition und Moderne: "Wir ziehen zum ersten Teil des Radetzkymarsches ein. Dann spielen wir "Happy" von Pharrell Williams, bevor wir zum zweiten Teil des Radetzkymarsches wieder hinausgehen."

In Tracht am Opernball

Insgesamt sechs Minuten dauert die Show. Für die Choreografie haben die Niederwaldkirchner einen Profi engagiert.

Vier Proben zu je drei Stunden hatten die Kapellenmitglieder Zeit, Musik und Show gemeinsam einzustudieren. Die Noten bekamen sie vorab zugeschickt, um sie individuell zu lernen. Als Haselmayr erstmals von dem Auftritt erzählte, hätten die Musiker gedacht, er wolle sie "häkeln". "Aber dann haben sie sich sehr gefreut."

Am 25. Jänner fährt die Kapelle, 60 Damen und Herren zwischen 16 und 70 Jahren, mit einem Reisebus in die sächsische Hauptstadt. Am gleichen Tag finden zwei Proben statt, die Hauptprobe ist tags darauf angesetzt, ehe am Abend der große Auftritt folgt.

"Um Mitternacht spielen wir noch zwei Märsche, dann ist unsere Arbeit getan, und wir werden den Ball als ganz normale Besucher genießen", sagt der Kapellmeister. "Allerdings nicht in Frack oder Abendkleid, sondern in Uniform – in oberösterreichischer Tracht."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema