Bis zu minus 20 Grad erwartet: "So kalt war es seit sechs Jahren nicht mehr"

LINZ. Kältewelle im Anmarsch: Nach einem Zwischenhoch am Montag kommt in den Semesterferien strenger Dauerfrost – mit dem Kältehöhepunkt am Wochenende.

Dienstag und Mittwoch kommt die Schneeschaufel wieder zum Einsatz. Ab Freitag erreicht uns eine große Kältewelle. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die gute Nachricht zuerst: Heute kommt sie endlich zurück. Bis in die Mittagsstunden hat die Sonne aber noch mit hartnäckigen Nebelfeldern zu kämpfen, dann wird sie auch die Täler erreichen. In den Bergen strahlt sie bereits von der Früh weg von einem völlig ungetrübten Himmel. Aber leider nicht lange.

Und damit zur schlechten Nachricht: Im Laufe der Woche fallen die Temperaturen in den Keller. "Eine extreme Kältewelle ist im Anrollen. So kalt war es seit sechs Jahren nicht mehr", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der ZAMG. Im Februar 2012 schaufelte "Dieter", ein Hochdruckgebiet über Russland, sibirische Luft nach Österreich. Starker Wind verschlimmerte die Kälte damals zusätzlich.

Schneefall und Regen

Den Höhepunkt soll die heurige Kältewelle nächstes Wochenende erreichen. "In der Höhe des Dachsteingipfels erwarten wir unter minus 30 Grad" sagt Ohms. Aber auch in den Tälern wird es bitterkalt. Zwischen minus zehn und minus 20 Grad werden erwartet – und das bei strahlendem Sonnenschein. "Den wird man aber nicht genießen können, die Kälte wird auch das Skivergnügen stark beeinflussen", sagt Ohms. Beeinflusst wird auch der Verkehr werden.

Von Südosten her breitet sich am Dienstag langsam leichter Schneefall auf weite Teile Österreichs aus. Die Temperaturen beginnen zu sinken, über drei Grad kommen sie nicht mehr hinaus. In den tiefen Lagen kann es aber noch regnen. Am Mittwoch soll es bei Schneefall und Schneeregen noch etwas kälter werden. Auch am Donnerstag zeigt sich die Sonne kaum, Plusgrade soll es dann nicht mehr geben. "Der Donnerstag wird bei dichter Bewölkung sehr unbeständig. Ab Freitag wird uns dann die extreme Kälte erreichen ", sagt der Meteorologe.

Kälterekord im Jahr 1985

Der oberösterreichische Rekord aus dem Jahr 1985 wird aber unangetastet bleiben. Damals wurden in Aspach (Bezirk Braunau) minus 33,2 Grad gemessen. Am Hohen Sonnblick (3108 Meter Höhe) in Salzburg wurden am 2. Jänner 1905 minus 37,4 Grad gemessen. Es ist bis zum heutigen Tag die absolut tiefste je in Österreich gemessene Temperatur.

