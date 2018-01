Bis Mitternacht ist der Supermond gut zu sehen

LINZ. Heute, Mittwoch, gibt es gleich drei besondere Mondereignisse: Supermond, Blue Moon und eine Mondfinsternis. In Oberösterreich ist der Vollmond in der ersten Nachthälfte gut zu sehen.

Vollmond auf dem Linzer OK-Platz Bild: Weihbold

Das Dreifachspektakel gab es zuletzt vor 35 Jahren, am 30. Dezember 1982. Und dann wird es nochmal 19 Jahre dauern, bis es am 31. Jänner 2037 wieder so weit ist.

Wie hell und klar der Mond am Himmel erkennbar sein wird, hängt allerdings von der Wetterlage ab. Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik rät, den Vollmond "in der ersten Nachthälfte" zu bewundern. "Bis Mitternacht hat man überall in Oberösterreich Chancen, den Supermond zu sehen, im Innviertel und oberen Mühlviertel zieht es zuerst zu. In der zweiten Nachthälfte zieht es zu."

In Linz geht der Mond um 17.04 Uhr auf, die Entfernung zur Erde beträgt 364.850 Kilometer, 1518 km weiter entfernt als zum Vollmond am 2. Jänner.

In Europa nur nur Super- und Blaumond

In Europa ist die Mondfinsternis, der blutrote Mond, nicht zu sehen, weil es z.B. in Linz bereits um 14.27 Uhr so weit ist. In Alaska, Australien, Ost-Asien und auf Hawaii kann dieses Phänomen aber betrachtet werden.

Wenn alle drei seltenen Himmelsereignisse zusammentreffen, entsteht eine besondere Energie, die viele Sternenefreunde begeistern wird. Die Amerikaner nennen dieses "Dreier-Erlebnis" als "Super-Blue-Blood-Moon".

Supermond: Wenn der Punkt, an dem Mondbahn und Erde besonders nah beieinander stehen - was im Winter oft der Fall ist, genau an Vollmond getroffen wird, gibt es den sogenannten Supermond. Der Mond kommt uns größer vor als sonst, strahlt heller, und er soll sogar die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben und Vulkanausbrüchen auf der Erde erhöhen sowie die Gezeiten weltweit beeinflussen.

Blutmond: Eine totale Mondfinsternis trifft mit einem Supermond (Vollmond) zusammen, wenn der Mond der Erde am nächsten steht. Die Finsternis erreicht uns allerdings am Nachmittag. Die maximale Verdunkelung erreicht um 14.30 Uhr Mitteleuropa, sie wird also kaum sichtbar. Iin Alaska, Australien, Ost-Asien und auf Hawaii können die Menschen das Phänomen aber betrachten.

Blaumond: Im Jänner haben wir zum zweiten Mal Vollmond, der erste war am 2. Jänner. Dieses seltene Ereignis nennen amerikanische Astronomen "Bluemoon". Im Englischen gibt es die Redewendung "once in a blue moon", die so viel bedeutet wie "äußert selten, speziell".

Der Februar hat heuer gar keinen Vollmond, dafür gibt es im März bereits den nächsten Blaumond.

