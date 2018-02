Bioinformatiker (26): „Mein Traum ist es, Krebs endgültig auszulöschen“

ST. PETER/AU. „Für welche Krankheiten wir anfällig sind, ist in unserem Körper genetisch codiert. Vieles vererben uns unsere Eltern und Großeltern“, sagt Marko Fritz. Der 26-Jährige aus St. Peter/Au ist Bioinformatiker und forscht in Wien an Krankheiten.

Bioinformatiker Marko Fritz Bild: privat

In Seitenstetten absolvierte der Niederösterreicher das Stiftsgymnasium. „Niemand sollte sich von der Technik abschrecken lassen, nur weil er ein Gymnasium besucht hat“, sagt Fritz. Nach der Matura studierte er Medizin- und Bioinformatik an der Fachhochschule Hagenberg. Sein Pflichtpraktikum führte ihn nach Heidelberg ans renommierte Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL).

Wie beim Billard

Dort gefiel es ihm so gut, dass er in Heidelberg auch gleich seine Masterarbeit absolvierte. Dabei programmierte er unter anderem eine Anwendung, die anhand des Bindungsverhaltens von Proteinen erkennt, ob Verdacht auf Krebs besteht. „Das kann man sich wie bei einer Billardkugel vorstellen. Ein Prozess stößt viele andere an“, erklärt der Mostviertler.

Als Datenanalyst vergleicht er Krankheitsbilder und entwickelt Algorithmen, die gewisse medizinische und biologische Vorgänge simulieren. „Ich arbeite auch an genetischen Tests, um auf bestimmte Krankheiten zu stoßen.“ In Zukunft möchte der junge Mann noch aktiver in der Krebsforschung sein, damit die tödliche Krankheit irgendwann endgültig ausgelöscht ist. „Das ist mein Traum.“ (rela)

Die Aktion "Traumberuf Technik"

3000 Schüler der siebten Klassen aller Gymnasien Oberösterreichs erhalten von 26. bis 28. Februar bei der Aktion "Traumberuf Technik" detaillierte Informationen zu Ausbildungen und Studien für technische Berufe. Am Campus der Johannes Kepler Universität gibt es zahlreiche Workshops und Informationsstände.Die OÖNachrichten unterstützen die Initiative der Johannes Kepler Universität und der Fachhochschule Oberösterreich, ebenso der Landesschulrat, die Wirtschaftskammer OÖ, die Montanuniversität Leoben und die Sparkasse OÖ.Web-Tipp: www.traumberuftechnik.at

