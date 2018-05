"Bin voll fit": Skistar Hannes Trinkl nach Forstunfall voller Optimismus

SANKT PANKRAZ, KIRCHDORF. Nach Operation am Schienbeinkopf kann der FIS-Renndirektor Spital bald verlassen.

Hannes Trinkl im Krankenhaus Kirchdorf: "Ausgezeichnet betreut" Bild: gespag

Nach dem schweren Forstunfall am Donnerstagnachmittag ist Ex-Skistar Hannes Trinkl wieder auf dem Weg der Besserung. Schon kurze Zeit nach der Operation meldete sich der 50-Jährige am späten Abend via SMS bei den OÖN: "Bin operiert und schon wieder voll fit."

Wie berichtet, hatte Trinkl in seinem Wald in Sankt Pankraz (Bezirk Kirchdorf) Sturmschäden aufgearbeitet. Gegen 14.30 Uhr schnitt er einen entwurzelten Baum entzwei. Dabei schnellte der Baum zurück und traf ihn am Unterschenkel. Der FIS-Weltcup-Renndirektor zog sich einen Bruch des Schienbeinkopfes zu. Der Fuß verfing sich in einer Wurzel, seine Kollegen befreiten ihn mit der Motorsäge. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 zum Landeskrankenhaus Kirchdorf geflogen.

Dort wurde Trinkl noch am Abend vom Leiter der Unfallchirurgie Primarius Pehn operiert. Die OP sei sehr gut verlaufen, sagt er: "Trinkl wird die erste Zeit noch Stützkrücken benötigen, hat aber aufgrund seiner guten Konstitution als Sportler die besten Voraussetzungen für eine rasche Heilung." Der sechsfache Weltcup-Sieger und Abfahrtsweltmeister von 2001 wird das Krankenhaus schon in den kommenden Tagen verlassen können. (hes)

