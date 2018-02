Bike-Messe: "E-Räder sind günstiger als eine Scheidung"

WELS. Der Welser Fahrradfachhändler Georg Berndorfer von "4sports" macht Appetit auf das "Bike Festival Austria" am Wochenende

"Die Mehrzahl der E-Bikes im City- und Trekking-Bereich kaufen Frauen." (müf) Bild:

Elektromotoren haben das Fahrrad-Geschäft beflügelt. Das wird auch bei der von den OÖNachrichten präsentierten Fahrradfachmesse am Wochenende deutlich. Besucher können sich auf Österreichs größtem E-Bike-Testparcours austoben.

Wer investiert in Elektroräder, die je nach Einsatzgebiet (City, Trekking, Mountainbike, Rennrad) zwischen knapp 2000 und jenseits der 10.000 Euro kosten? Der Welser Fachhändler Georg Berndorfer (50) sagt: "Das sind einerseits Personen, die bislang wenig oder gar nicht mit dem Rad unterwegs waren und jetzt was für die Gesundheit tun wollen." Andererseits würden immer öfter auch gut trainierte Sportler zugreifen: "Weil gerade beim Mountainbike die negative Überlastung des Körpers ausbleibt; weil der Bewegungsradius größer wird; weil es Spaß macht, dass Sportler trotz unterschiedlicher Kondition in einer Gruppe zusammen unterwegs sind."

Während bei Bergrädern mehrheitlich Männer in E-Bikes investieren, haben die Frauen im Bereich City und Trekking die Oberhand. Genaue Zahlen hat Berndorfer nicht, dafür die plausible Erklärung: "E-Räder sind günstiger als ein Scheidungsrichter." Was will er damit sagen: Beziehungen gehen in Brüche, weil die Partner durch unterschiedliche Konstitutionen nie gemeinsam ausfahren können. Immer öfter begleiten daher Frauen auf E-Bikes ihre Männer, die weiterhin auf ihre Muskelkraft vertrauen.

Etwa die Hälfte des Umsatzes macht "4sports" bereits mit Hilfsmotor-Rädern. Berndorfer berichtet auch von Kunden, die durch regelmäßige E-Bike-Ausfahrten Gesundheit und Kondition maßgeblich verbessert haben.

Das "Bike Austria Festival" mit 40 Ausstellern aus Österreich, Deutschland und Holland ist Samstag (9 bis 18 Uhr) und Sonntag, (9 bis 17 Uhr) geöffnet. OÖN-Card-Besitzer zahlen nur 8,50 statt 10 Euro Eintritt. (müf)

Alle Informationen auf www.bike-festival.at

Die OÖNachrichten sind als Medienpartner beim "Bike Festival Austria" natürlich dabei: in der Halle 21 (Stand 330). Besucher können bei Gewinnspielen mitmachen. Wir verlosen zehn Kurzurlaube im 4-Sterne-S-Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein, Radtrikots, -helme und Fahrradschlösser. Wer einen Teilnahmeschein ausfüllt, erhält einen Gratis-Kaffee und bekommt neben Sofortgewinnen wie OÖN-Tragtaschen und Mostdipf-Schlüsselanhänger am Samstag auch frische Faschingskrapfen von der Linzer Bäckerei Brandl (solange der Vorrat reicht).

