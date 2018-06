Bienenfreundliche Gemeinden ausgezeichnet

LINZ. Zwölf bienenfreundliche Gemeinden wurden am Freitag im Rahmen des von den OÖNachrichten präsentierten Imkerfestes ausgezeichnet.

Bild: Weihbold

Wildblumen statt Rasen auf öffentlichen Flächen und kein Einsatz von chemischen Pestiziden: Insgesamt 17 „bienenfreundliche Gemeinden“ gibt es bereits in Oberösterreich. Ins Leben gerufen hat das Projekt Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) im Jahr 2015, betreut werden die Gemeinden vom Netzwerk „Bodenbündnis OÖ“.

Zwölf von ihnen zeichnete Anschober am Freitag im Rahmen des von den OÖNachrichten präsentierten Imkerfests in Linz aus: Aschach an der Steyr, Eferding, Neuhofen, Ottensheim, Pucking und Weibern, die bereits seit 2015 dabei sind, ebenso wie Asten, Dorf an der Pram, Gallneukirchen, Ottnang, Utzenaich und Vöcklabruck, die 2017 Mitglieder sind. Gemeinsam haben sie beispielsweise bereits 10.000 Quadratmeter Bienenweide angelegt.

In Asten beispielsweise wurden entlang des Kanaldamms heimische Wildsträucher gesetzt, ein Nützlingshotel wurde aufgestellt und eine Bienenfutterinsel am Marktplatz errichtet. „Die Ortsbauern, der Siedlerverein, die Bildungseinrichtungen, die Imker - alle arbeiten mit“, sagt Gemeindevorstand Ercan Sen.

Fünf Gemeinden sind heuer im Frühjahr dazugekommen: Krenglbach, Laakirchen, Schwertberg und Timelkam. In Schwertberg sollen unter anderem über 35.000 Quadratmeter öffentliche Flächen in Blühwiesen verwandelt werden, erklären Bürgermeister Max Oberleitner und sein Bienenbeauftragter Rainer Gradl. Das Ziel: Mehr Artenvielfalt und Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung.

Doch mit 17 Gemeinden soll es noch lange nicht getan sein. „Wir hoffen auf einen Domino-Effekt“, sagt Anschober. „Am Ende möchte wir nicht nur einzelne bienenfreundliche Gemeinden, sondern ein bienenfreundliches Oberösterreich.“

