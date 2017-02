Bewaffneter Räuber weiter auf der Flucht

LINZ. Ein unbekannter Täter hat am Mittwochvormittag die Raiffeisenbank in der Linzer Kefergutstraße überfallen. Er flüchtete in unbekannte Richtung, eine Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg.

Die Polizei sucht nach diesem Mann Bild: WEIHBOLD / Polizei

Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann hatte die Filiale gegen 10:08 Uhr betreten, die Bankangestellte mit vorgehaltener Fausfeuerwaffe bedroht und Bargeld gefordert.

Als die Mitarbeiterin erschrocken einen Schritt zurück trat, bediente sich der 180 bis 190 Zentimeter große Täter selbst. Er öffnete die Kassenlade und stopfte die Geldscheine in einen mitgebrachten weißen Plastiksack. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort wurde eine Intensivfahndung im Großraum Linz eingeleitet. Schwer bewaffnete Polizisten kontrollierten Lenker in ihren Autos. Die Fahndung verlief aber aufgrund fehlender Anhaltspunkte ohne Erfolg, teilte die Landespolizeidirektion am späten Nachmittag mit.

(Foto: Weihbold)

Zum Tatzeitpunkt war der Verdächtige mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Parka mit auffälligem Pelzkragen bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe, eine schwarze Haube sowie eine optische Brille, die sich bei Lichteinfall von selbst verdunkelt.

Die Polizei veröffentlichte am Mittwochnachmittag drei Bilder der Überwachungskamera, die den Räuber zeigen:

Dritter Banküberfall in Linz

Es war dies bereits der dritte Banküberfall in der Landeshauptstadt im noch jungen Jahr 2017. Erst am 19. Jänner hatte ein Unbekannter, der dem Verdächtigen nicht unähnlich sieht, die Schöller-Privatbank in der Schillerstraße überfallen - Details dazu hier. Auch dieser Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, war mit einem weißen Plastiksack ausgerüstet, trug eine schwarze Haube und eine Sonnenbrille. Er konnte bis dato nicht gefasst werden.

Bilder vom Überfall im Jänner:

Mehr Erfolg brachte hingegen eine Fahndung nach einem Bankräuber am 31. Jänner. Er hatte eine Sparkassen-Filiale in der Wiener Straße überfallen und konnte eine halbe Stunde nach der Tat nur 500 Meter vom Tatort entfernt von einer Polizeistreife aufgegriffen und festgenommen werden - mehr dazu lesen Sie hier.

