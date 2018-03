Bewaffneter Banküberfall: Täter flüchtig

NETTINGSDORF. Beim Aufsperren einer Bank in Nettingsdorf (Bezirk Linz-Land) ist Mittwochfrüh eine Angestellte von einem Unbekannten überrascht und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden. Wenige Minuten später flüchtete der Täter samt Beute.

Das Bankinstitut wurde abgesperrrt Bild: www.kerschi.at

Es war um 07:30 Uhr, als die Bankangestellte von dem unbekannten Mann abgepasst und in das Innere der Sparkasse gedrängt wurde. Der Mann war vermutlich mit einem Schal maskiert. Er hielt der Frau die Faustfeuerwaffe vor und forderte Geld, sagte ein Polizeisprecher.

Anschließend fesselte der Täter die Angestellte mit Kabelbindern und flüchtete fünf Minuten später nach dem Überfall samt Beute ins Freie. Dort stieg der Räuber laut zwei Passanten in ein Auto, vermutlich in einen blauen Ford Galaxy älteren Baujahrs mit bosnischem Kennzeichen, und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Polizei geht davon aus, dass der maskierte Unbekannte einen Fluchthelfer hatte. Die Frau konnte sich schließlich selbst befreien und Alarm schlagen.

Eine Alarmfahndung läuft. Derzeit ist die Tatortgruppe sowie ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz an dem Tatort. Die Angestellte erlitt einen Schock und wird derzeit psychologisch betreut. Anschließend soll sie einvernommen werden.

Die Täterbeschreibung:

Der etwa 1,75 Meter große Mann war mit grauer Kapuzenjacke, einer dunklen Jogginghose mit zwei weißen Streifen sowie schwarzen Turnschuhen, die eine weiße Sohle sowie drei Streifen hatten, bekleidet. Er soll eine dunkle Umhängetasche getragen haben.

