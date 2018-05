Betrunkenes Mädchen löste Suchaktion im Mondsee aus

MONDSEE. Nach einer großangelegten Suchaktion wurde eine vermisste 16-Jährige in der Küche eines Wohnhauses gefunden. Wie sie dort hingekommen war, konnte sie nicht erklären.

Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet. Bild: https://www.facebook.com/ffstlorenz/

Gegen drei Uhr morgens waren Anwohner auf zwei Mädchen aufmerksam geworden, die im Bereich der Badeanlage Schwarzindien im Mondsee schwammen und offensichtlich vergebens nach einer Freundin suchten, die sie im Wasser vermuteten. Zudem stand ein Mädchen am Steg und rief verzweifelt nach der Freundin.

Die Zeugen schlugen Alarm, die Wasserrettung Loibichl, die Wasserrettung Mondsee, die Feuerwehren Mondsee, St. Lorenz und Keuschen, sowie Polizei, Rettung und Notarzt rückten an.

Bei der Befragung durch die Beamten gaben die zwischen 16 und 17 Jahren Jugendlichen aus Hallein an, dass sie ein Fest in St. Lorenz besucht hatten. Gegen 23 Uhr war die Freundin dann plötzlich verschwunden, auf Anrufe und Nachrichten auf dem Handy reagierte sie nicht. Die Mädchen waren sich laut Polizei sicher, dass sich ihre Freundin im Mondsee befindet, weil sie schon so lange fehlt. Einen konkreten Hinweis hätten sie aber nicht.

Eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet. Wie sich nach gut zwei Stunden herausstellte, befand sich das Mädchen in der Küche eines Hauses in der benachbarten Siedlung. Es war unverletzt und wohlauf.

Die 16-Jährige gab an, dass sie aufgrund ihrer Alkoholisierung selber nicht so genau wisse, wie sie dort hingekommen ist. Im Anschluss an die Befragung wurde sie in die Obhut der bereits anwesenden Eltern übergeben.

Der alarmierte Suchhubschrauber mit Wärmebildkamera konnte glücklicherweise wieder umkehren, teilte die Feuerwehr St. Lorenz auf ihrer Facebookseite mit.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar deskaisersneuekleider (1290) 27.05.2018 09:53 Uhr Dieses Posting entspricht nicht unseren AGB und Forums-Richtlinien und wurde daher gesperrt. Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema