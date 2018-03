Betrunkener bedrohte Welser Polizisten

LINZ. Lenker hatte verbotene Waffe im Auto sowie gestohlene Kennzeichentafeln.

Es war Samstag in den frühen Morgenstunden, als die Welser Polizei einen 20-jährigen Autofahrer zur Verkehrskontrolle an den Fahrbahnrand winkte. Was sich danach abspielte, werden die Beamten nicht so schnell vergessen.

Als die Polizisten den offensichtlich betrunkenen Mann zum Alkotest baten, wurde der 20-Jährige nervös. Er flüchtete zu Fuß Richtung Stadtplatz. Die Beamten konnten ihn einholen. Da er sich aber heftig wehrte, und die Polizisten verbal mit dem Umbringen bedrohte, wurde er festgenommen. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden Polizisten eine verbotene Waffe in Form einer Stahlrute. Auf der Polizeiinspektion gab der Welser an, dass er den Pkw von seinem Vater gekauft hätte, ihm aber das Geld für die Anmeldung fehlte und er daher die Kennzeichentafeln von einem anderen Pkw gestohlen hatte. Der 20-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.

