Betrunkener Radfahrer mit 1,7 Promille unterwegs

LINZ. Ohne Freisprecheinrichtung telefonierte am Freitag in der Früh in Linz ein 43-Jähriger aus Ghana mit seinem Handy, als er mit dem Fahrrad am Hessenplatz vorbeifuhr.

Eine Polizeistreife hielt den Mann an, um ihn zu kontrollieren. Den Beamten fiel sofort auf, dass der Afrikaner stark nach Alkohol roch. Der Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten führten eine Identitätsfeststellung durch, doch der Mann ist in Österreich nicht gemeldet. Der 43-Jährige konnte nur eine Adresse in Ghana nennen.

Fällig wurde ein Organstrafmandat in Höhe von 50 Euro für das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Für das Radfahren im Alkoholrausch wurde eine Sicherheitsleistung von 1450 Euro vorgeschrieben. Es stellte sich heraus, dass der Ghanaer ein spanisches Visum hat und sich derzeit laut Polizei bei seiner Freundin zu Besuch in Linz aufhält. Die Frau übernahm auch die Kosten von 1500 Euro für den 43-Jährigen.

