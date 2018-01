Bestens vernetzt in Munderfing

Amtsleiter Erwin Moser ist innovativ, zielstrebig und außergewöhnlich

Beim Neujahrsempfang in Braunau wurde der langjährigen Amtsleiter Erwin Moser zum Innviertler des Jahres gekürt. Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Dass nicht das gesamte Gemeindegebiet förderbar und damit schnelles Internet für alle utopisch ist, hat Erwin Moser immer wieder gehört. Aber er hat es ignoriert. Was nicht geht, interessiert ihn nicht, er sucht Verbündete und Gleichgesinnte und Wege und Methoden, um möglich zu machen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Mit Erfolg. Auch beim jüngsten Projekt, Glasfaser-Anschlüsse bis in jedes bewohnte Gebäude im Gemeindegebiet zu verlegen.

„Wenn man in der Gemeindeentwicklung auf dem neuesten Stand sein will, ist Glasfaser ein Thema. Das ist Infrastruktur und gehört in Gemeindehand. Beim Kanal ist das ja auch gegangen“, will er Einschränkungen nicht gelten lassen. In seiner ruhigen, sachlichen, aber unglaublich beharrlichen Art ist er am Thema drangeblieben, hat sich mit Georg Kreilinger, HTL-Lehrer und Inhaber der Firma Innovation Technology Consulting in Braunau, einen fachlichen Begleiter gesucht und in Mario Treiblmair von „Kabel Braunau“ einen passenden Provider gefunden. „Dass die ganze Wertschöpfung in der Region bleibt, freut mich besonders“, betont Moser. Das Projekt ist bereits am Laufen, innerhalb von drei Jahren sollen alle Leitungen verlegt sein. „Alle Gemeindebürger gleich behandeln“, ist Mosers Leitmotiv.

Dass er 43 Jahre im Gemeindeamt, davon 33 Jahre als Amtsleiter, arbeiten wird, hatte er sich am Anfang nicht gedacht. „Es macht immer noch Spaß“, sagt er. „Er ist der beste Amtsleiter Österreichs“, lobt Bürgermeister Martin Voggenberger das über das Normale hinausgehende Engagement Mosers für die Gemeinde. Die beiden Altbürgermeister erinnern auch an andere Projekte, an denen Moser leitend beteiligt war – vom Lokalen Aktionsplan für Beschäftigung und Bildung bis zur Vermarktung des Betriebsbaugebietes, auf dem jetzt große Hallen von KTM-Sportmotorcycles dominieren.

Erwin Moser ist Munderfinger mit Leib und Seele. Mit Ehefrau Luise hat er das Haus seiner Großeltern liebevoll renoviert, die Söhne sind auch im Dorf eingebunden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema