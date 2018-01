Bereitschaftseinheit: Vorbild Oberösterreich

LINZ/WIEN. Pilotprojekt der Polizei bis Ende April verlängert.

Bereitschaftseinheit in Aktion Bild: Weihbold

Eine mobile Truppe engagierter Polizisten, die die Kriminalitäts-Hotspots im oberösterreichischen Zentralraum überwacht und die bei brenzligen Situationen rasch zur Stelle ist: Im Juli 2017 hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich die 50-köpfige Bereitschaftseinheit (BE) ins Leben gerufen. Bisher war der Probebetrieb dieses Pilotprojektes bis Februar befristet. Nun hat das Innenministerium den Probebetrieb bis April verlängert, informierte gestern Christoph Pölzl, Sprecher von Minister Herbert Kickl (FP). Denn die Evaluierung des Projektes sei positiv ausgefallen.

Das Innenressort wolle das Konzept der Bereitschaftseinheit danach bundesweit umsetzen, sagte Pölzl. "Sie soll in das neue Polizeiorganisationssystem, das wir planen, einfließen." Dafür seien noch zahlreiche Details zu klären. So gebe es auch in Wien eine vergleichbare Eingreiftruppe, doch die habe andere Aufgaben und sei anders strukturiert als die BE in Oberösterreich. "In Wien muss jeder Polizist für sechs Monate in die Bereitschafteinheit rein", sagt Pölzl. In Oberösterreich gebe es diesen Automatismus nicht. "Allerdings haben viele Kollegen in Oberösterreich den Wunsch geäußert, dass sie gerne eine fixe Dienstzuteilung bei der BE haben würden." Denn die BE-Polizisten sind normalerweise für eine Polizeiinspektion tätig. Nach den Diensten in der Bereitschaftseinheit kehren sie zu ihrer "Stammdienststelle" zurück.

Zweite Polizeischule in Wels?

Die Regierung plant zudem die Schaffung von bundesweit 2100 neuen Polizei-Planstellen, weshalb auch die Polizeischulen aufgestockt werden müssen. In Oberösterreich könnte nach Linz ein zweiter Standort in Wels auf dem Areal der alten Frauenklinik entstehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema