Bekannter Linzer Wirt überraschend verstorben

LINZ. Ein Herzinfarkt riss Josef Sigl (65), zuletzt Wirt im Gasthaus zur "Ewigen Ruh" beim Barbara-Friedhof in Linz am Montag aus dem Leben.

Josef Sigl ist ein Urgestein in der Linzer Gastro-Szene. Er führte viele Jahre lang kulinarisch den Ursulinenhof, war der "Papa Joe" dort und wechselte später in den Gasthof "Römerbrunnen" in der Linzer Altstadt, bis er die "Ewige Ruh" übernahm.

Sigl war im Krankenhaus wegen einer "Herzsache" und wollte eigentlich am Montag, 19. März, nach Hause gehen. Doch just an diesem Tag verstarb der bekannte Linzer Wirt, bestens vernetzt in der Branche, im 66. Lebensjahr.

"Wir waren einen Tag vorher bei ihm und er war quietschvergnügt", sagt Michael Nell, der Hotelier zum Schwarzen Bären in Linz, über seinen "Schwiegervater". Sigls Tochter Lisa ist Nells Verlobte. Dann kam der Anruf, in die Intensivstation zu kommen….

