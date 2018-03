Beim Überholen Lkw touchiert: Fahrerflucht

Weil JEDER Unfallbeteiligte an der Unfallfeststellung mitwirken muss, nicht nur der Schuldige. Ausserdem: Wer ist der Schuldige? Das wird oft erst nach monatelangem Verhandeln von Sachverständigen festgestellt. Hätte nicht zB. der „Unschuldige“ in diesem Fall bei Gegenverkehr äussert rechts fahren müssen? Falls nicht, hat er zumindest eine Teilschuld. Wäre eh einfach, wenn sich die Beteiligten immer gleich am Unfallort auf Schuldig und Unschuldig einigen könnten. Die Praxis zeigt, dass nach Auffassung der Beteiligten meist der jeweils Andere der schuldige ist.